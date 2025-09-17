KITIUYAD/Ergin: Elektrik kesintileri turizmi olumsuz etkiliyor

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç turizm bölgesinde faaliyette bulunan Kızılağaç Turizm Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (KITIUYAD) 2025 yılı ikinci üye toplantısı Selge Beach Resort&SPA Otelinde gerçekleştirildi. KITUYAD Onursal Başkanı Zekai Aydın’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, 2025 yılı turizm sezonu ve yaşanan sorunlar tartışıldı.

KITUYAD Başkanı Dr. Osman Ergin, toplantıda 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen çevre, Mavi Bayrak ve farkındalık etkinlikleri, turizm ile sporu birbirine entegre ederek katılım yapılan etkinlikler ve geleneksel hale getirilmesi planlanan uluslararası organizasyonlar hakkında bilgi verdi.

Dünyada, bölge coğrafyasında, Türkiye ve Antalya ile Manavgat’ta yaşanan ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmelerin tüm tesisleri, yatırımcıları ve işletmecileri doğrudan olumsuz etkilediğini belirten Ergin, ‘’Bunun yanında maliyetler artıyor. Maliyetler sürekli artarken Maliyetler ile gelirler arasındaki açık giderek büyüyor. Karlılık her geçen gün azalıyor.’’ dedi.

"Sorunlar artıyor"

Manavgat’ın doğusunda yer alan mevcut 15 tesis ve 38 bin yatak kapasitesi ile Türk turizmine hizmet veren Kızılağaç Turizm Merkezi’nin, uçak krizi ive Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bölgeye gelen turist sayısını etkilediğini anlatan Osman Ergin, şöyle devam etti:

‘’Toplantıda ayrıca son dönemlerde önem arz eden güvenlik konusu ele alındı. KBS sistemleri titizlikle, anlık ve sürekli takip edilmeli. Haşere ile mücadele de otellerce her zaman birlikte hareket edilmeli. Bölge de yaz döneminde problem azalsa da sorunu tamamen ortadan kaldırmıyor. Bu konuda yerel halkta bilinçlendirilmeli. Özellikle anketlere yansıyan ve bölgeyi olumsuz etkileyen; çarşı merkezlerindeki esnaf turist ilişkilerindeki daha nezaketli olmalı. Sadece oteller bölgesi değil köy içi ve mücavir alanlarının da, peyzaj ve çevre temizliğine dikkat edilmeli. DSİ tarafından Nifrit deresinin ıslahı ile ilgili son gelişmeler ve su kuyuları sorunu çözülmeli. Alt yapı yetersizliği nedeniyle rutin hale gelen elektrik ve su kesintileri konusu çözümlenmeli. Bolu Otel yangını sonrası yoğun ve plansız denetimler ile denetimlerde yaşanan sıkıntılar giderilmeli. Yangın kapıları tedariki ve firmaların, TSE Uygunluk Belgelerinde yaşanan uyumsuzluklar giderilmeli. Ulaşım ve lojman problemi nedeni ile personel tedarikinde sezonda yaşanan ve devam eden sıkıntılar çözülmeli. Personel sorunu gelecek sezonlar için krize dönüşecek. Bölgemiz yıllardır sürdürülebilir turizm kapsamında Mavi Bayrak ve çevre etkinliklerini kendi olanaklarımızla yapılıyor. Bu konuda sektör STK ve yerel yönetimlerden destek verilmiyor.’’