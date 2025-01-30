KKM ve katılma hesaplarında erime 26,1 milyar TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 47,5 milyar TL'den 1 trilyon 21,4 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 16 trilyon 56,8 milyar TL'den 16 trilyon 204,2 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 19 trilyon 16,8 milyar TL'den 19 trilyon 385,1 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 21,1 milyar TL'den 2 trilyon 37,6 milyar TL'ye gelirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 796,7 milyar TL'den 1 trilyon 833,1 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 301,5 milyar TL'den 304,9 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 24 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.