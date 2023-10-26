KKM’de düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 156 milyar TL'den 3 trilyon 70,2 milyar TL'ye geriledi. Böylece KKM’de bu hafta yaklaşık 86 milyar TL’lik bir çözülme gerçekleşti.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 751 milyar TL'den 10 trilyon 446,1 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 13 trilyon 624 milyar TL'den 13 trilyon 749,8 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri ise 1 trilyon 453 milyar TL'den 1 trilyon 446,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 977,6 milyar TL'den 964,2 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar 169 milyar TL'den 169,7 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 20 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.