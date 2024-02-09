KKM'de düşüş hızlandı, döviz mevduatı sert geriledi

Yeni yılla birlikte yavaşlayan kur korumalı mevduat hesabından çıkış geçen hafta 76.1 milyar liraya ulaşarak son 3 ayın en güçlü düşüşünü yaşadı. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı ise geçen hafta 2.4 milyar dolar azalarak Ekim 2023’ten bu yana en sert gerilemesini gördü.

Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Düzenleme Kurumu haftalık verileri şubatın ilk haftasında döviz mevduatında gerilemenin ve kur korumalı mevduattan çıkışın hızlandığını ortaya koydu. BDDK verilerine göre KKM büyüklüğü geçen hafta 76.1 milyar lira azalarak 2 trilyon 382 milyar 488 milyon liraya geriledi. KKM’deki haftalık düşüş son 3 ayın en hızlı çıkışına işaret etti. TCMB haftalık para ve banka verilerine göre ise geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 382 milyon dolar azalarak Ekim 2023’ten sonraki en güçlü düşüşüne imza attı.

Tüzel kişilerin döviz mevduatı 3 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası verilerine göre yurtiçi yerleşiklerden gerçek kişilerin döviz mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 675 milyon dolar arttı. Bu artışta gerçek kişilerin dolar ve Euro cinsi döviz mevduatını büyütmesi etkili oldu. Tüzel kişiler ise gerçek kişilerin aksine geçen hafta döviz mevduatında büyük gerileme yaşadı. Verilere göre tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 3 milyar 57 milyon dolar azaldı. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 1.5 milyar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak yine yaklaşık 1.5 milyar dolar geriledi.

Net uluslararası rezervlerde 2.6 milyar dolar düşüş

Merkez Bankası verilerine göre 22 Aralık haftasında 40 milyar doların üzerine çıkarak 2020 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşan net uluslararası rezervler takip eden 4 hafta üst üste gerileme göstermiş 26 Ocak haftasında ise yeniden artmıştı. 2 Şubat ile biten haftada ise Merkez Bankası net uluslararası rezervi 2 milyar 637 milyon dolar azaldı ve 28 milyar 40 milyon dolara indi. Merkez Bankası toplam rezervleri ise, 2 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 717 milyon dolar azalışla 135 milyar 444 milyon dolara geriledi. 2 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 616 milyon dolar azalışla 86 milyar 538 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 26 Ocak'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri 898 milyon dolar artışla 48 milyar 7 milyon dolardan 48 milyar 905 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 717 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolardan 135 milyar 444 milyon dolara geriledi.

Yabancılar hisse senedinde net alıcı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre ise yabancı yatırımcılar, 2 Şubat haftasında net 132.8 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 14.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı. Böylece, yılbaşından 2 Şubat haftasına kadar yabancılar net 198.7 milyon dolar hisse senedi ve 273 milyon dolarlık DİBS aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin, 26 Ocak itibarıyla 32 milyar 238,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Şubat'ta 33 milyar 866,8 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 754,6 milyon dolardan 2 milyar 767,8 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları ise 92,7 milyon dolardan 92 milyon dolara geriledi.