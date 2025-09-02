Konkordatolar sekiz ayda 2024’ü solladı

MERVE YİĞİTCAN

Parasal sıkılaşma ve nakit akışı sıkışıklığı nedeniyle operasyonlarını yürütmekte zorlanan işletmelerin konkordato başvuruları aralıksız sürüyor.

Yılın sekiz ayında mahkemeler tarafından verilen konkordato geçici mühlet kararı sayısı bin 833’e ulaşarak 2024’ün yıl toplamı olan bin 723’ün üzerine çıktı.

Aynı dönemde kesin mühlet kararları da yüzde 188 artarak bin 40’a ulaştı, 2024 yılı aşıldı. Alacakları yakından ilgilendiren tasdik kararı ocak-ağustos döneminde yüzde 12 düşerken, aynı dönemde verilen 141 iflas kararı ile geçen yılın tamamı ağustos ayına gelindiğinde aşılmış oldu.

Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu’ndan derlediği verilere göre adli tatilin olduğu ağustos ayında mahkemeler 216 adet dosya için konkordato geçici mühlet kararı verdi.

Bu sayı Ağustos 2024’e göre yüzde 11 artışa işaret ederken, yine geçen ay mahkemelerce verilen kesin mühlet kararı sayısı yüzde 20 artışla 79 oldu.

Ağustos ayında 49 dosya için konkordatonun reddi kararı verilirken, iflas kararı verilen dosya sayısı 15 oldu. Tasdik kararı çıkan dosya sayısı ise ağustosta sadece bir adet oldu.

Tasdik kararı, mahkemece konkordato projesinin onaylanması ve yürürlüğe girmesi anlamına geliyor. İflas kararı sonuçlanma süresinin ortalama 393 gün, tasdik kararı sonuçlanma sorusunun ise ortalama 695 gün olduğu düşünüldüğünde bu durum konkordato sürecindeki şirketten alacağı olanları da kritik bir sürecin içine sokuyor.

İflaslar hızlı, tasdikler ise yavaş

Yılın sekiz ayına ilişkin verilere bakıldığında ise burada tablo daha da çarpıcı hale geliyor. Buna göre, Ocak-Ağustos 2025 döneminde verilen konkordato geçici mühlet kararı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 87 artarak bin 833’e yükseldi.

Geçen yılın tamamında geçici mühlet kararı verilen dosya sayısının bin 723 olduğu düşünüldüğünde, sekizinci ayın sonu itibarıyla 2024 yılının tamamı aşılmış oldu.

Yılın sekiz ayında verilen kesin mühlet kararı sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 188 artarak bin 40 oldu. Böylece kesin mühlette de ağustos ayında 2024’ün yıl toplamı olan 827’nin yüzde 26 üzerine çıkmış oldu. Konkordatonun reddi kararı sayısı da ocak-ağustos döneminde yüzde 112 artarak 759’a ulaştı.

Yılın sekiz ayında mahkemelerce verilen iflas kararları da 2024’ün tamamında verilen iflas sayısını aştı. Ocak-ağustos döneminde verilen iflas kararı sayısı yüzde 143 artarak 141’e ulaştı. Bu haliyle 132 iflas kararının verildiği 2024’ün tamamı da aşılmış oldu. Yılın sekiz ayında tasdik kararı verilen dosya sayısı ise yüzde 12 düşüşle 61 oldu.

Tekstil-hazır giyimde 176 konkordato

Peki konkordatoların sektörel dağılımında son durum ne?

Tablo tekstil sektörünün negatif ayrışmaya devam ettiğini ortaya koyarken, sadece tekstil sektöründe yılın sekiz ayında 133 adet dosya için geçici mühlet kararı verildi. Buna giyim, ayakkabı, halı, çanta, iplik imalatı ve deri işleme de eklendiğinde tekstil ve hazır giyimde toplam konkordato sayısı 176’ya yükseliyor.

Tekstilden sonra en fazla konkordato kararı verilen sektör 81 dosya ile inşaat olurken, bu iki sektörü sırasıyla metal ürün imalatı, mobilya, alüminyum işleme ve plastik izliyor.

Reel sektör acil düzenleme bekliyor

Adalet Bakanlığı’nın İcra İflas Kanunu’nda değişiklik öngören taslak çalışması ilk kez 20 Ağustos’ta EKONOMİ gazetesi tarafından duyurulmuştu.

Bu konuda Prof. Dr. Selçuk Öztek başkanlığındaki Bilim Kurulu çalışmalarını tamamlarken, söz konusu taslakta, konkordato müessesinde alacakları koruyan bir çalışma yapıldığı öğrenildi.

İlgili haberde görüşlerine yer verilen Avukat Ege Demiralp, düzenleme taslağı ile konkordato komiserlerinin yetki ve sorumlulukları genişletilirken, görevi ihmal halinde bazı yaptırımların da öngörüldüğünü dile getirmişti.

Demiralp, “Taslaktaki düzenlemeler konkordato kurumunu daha işlevsel hale getirmeyi hedefliyor. Taslak, konkordatoyu iflas ertelemenin yerine daha sağlam bir borç yapılandırma aracı haline getiriyor” demişti.

Piyasanın kabusu haline gelen ve ödeme zincirini kırılganlaştıran konkordatolar ile ilgili düzenlemeyi acilen bekleyen reel sektör temsilcileri ise sürecin bu şekilde devam etmesi halinde olası bir tahsilat krizinden endişe ediyor.