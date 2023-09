“Konut arzını ve satışını artıracak tedbirler zorunlu hale geldi”

Takip Et

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, sektöre yönelik yaptığı değerlendirmede, inşaat maliyetlerinin son iki yılda yüzde 200’ün üzerinde arttığına dikkat çekti. Çulhalık, maliyetlerin bu kadar arttığı bir ortamda konut arzını ve konut edinimini kolaylaştıracak tedbirlerin bir an önce alınmasını beklediklerini söyledi. İnşaat sektörünün her zaman lokomotif sektör olma özelliği taşıdığını belirten Çulhalık, üretimin ve satışların artması için bir takım düzenlemelere ihtiyaç olduğu vurguladı.

“Her zaman lokomotif sektör”

Konut sektörünün 250 civarı alt meslek kolunu besleyen, milyonlarca kişiye istihdam sağlayan ve her zaman lokomotifi konumunda bulunan bir iş kolu olduğunu belirten İhsan Çulhalık, “Ancak girdi maliyetlerindeki yükseklik ve aşılamayan finansman sıkıntısı konut üreticilerini zorluyor. Konut üretimi yavaşlarken, artan fiyatlar da konut satın almayı her geçen gün daha zor hale getiriyor. Bu sorunu aşabilmek için bu dengesiz ve zorlayıcı piyasa hareketlerinin düzelmesi için çalışma yapılması gerektiğini her defasında dile getirdik. Ekonomik denge ve istikrar yeniden oluşturulmalı, vatandaşın tekrar barınma ihtiyacını karşılayacak duruma gelmesi sağlanmalı dedik. Geçtiğimiz haftalarda bu sorunların çözümüne yönelik olarak yetkili ağızlardan orta vadeli program üzerinde çalışıldığının sinyali geldi. Ev alacaklara kamu bankalarının 180 ay vade ve yüzde 1,2 faiz oranıyla kredi vermesi üzerinde duruluyor. Sıfır ve ikinci el konutlar için geçerli olması beklenen kampanyada detaylar henüz netleşmedi. Şimdi tüm konut üreticilerinin gözü kulağı gelecek detaylı açıklamaya çevrildi.” diye konuştu.

“Bitmiş projeler hızla satılır”

Hazırlanan destek kampanyasının motive edici olduğunu kaydeden İhsan Çulhalık, ilerleyen dönemde konuyla ilgili yeni adımların atılmasını beklediklerini söyledi. Konut maliyetlerini düşürmenin ve konuta ulaşımı kolaylaştırmanın zorunlu hale geldiğini belirten Çulhalık, “Anladığımız kadarıyla yeni bir konut kredisi kampanyası hayata geçirilecek. Dar ve sabit gelirliye uygun fiyatlarla konut üretimi gerçekleştirilecek. Yüksek maliyetler ve deprem ülkesi olmamız sebebiyle güvenli bina ihtiyacı doğrultusunda konut arzının hızla arttırılması hedefleniyor. Bu kapsamda yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve konut kredileri ile desteklenecek. Bu kampanya hayata geçerse sektörü kesinlikle olumlu etkiler, özellikle bitmiş projelerin hızlı satışı olur. Devam eden projeler için motivasyon sağlar. Kira artışının önlenmesinde kısmen de olsa katkı sağlar. Kampanya şartlarına uyan, geliri yeterli olan birçok kişi de fayda sağlar.” şeklinde konuştu.