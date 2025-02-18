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Konut fiyatlarında 16 ayın en hızlı yükselişi

Konut fiyatları ocak ayında yüzde 4,68 artışla reel düşüşünü sürdürürken, öte yandan fiyatlar Eylül 2023'ten bu yana hızlı artışını gösterdi.

Haber Merkezi
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Konut fiyatlarında 16 ayın en hızlı yükselişi
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2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,9 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 7,2 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (20 23 =100), 20 25 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artarak 165,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 7,2 oranında azalış göstermiştir.

İstanbul , Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 202 5 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre , sırasıyla yüzde 3,0 5,7 ve 4,9 oranlarında a rtış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 29,6 36 6 ve 29,6 oran ların da artış göstermiştir."

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