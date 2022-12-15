Konutta yabancının tercihi Antalya ve Bodrum oldu

Osman KILIÇ / İSTANBUL

Markalı konutların global satış ve pazarlama organizasyonlarını yöneten MARS’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, sektörün 2022 performansını değerlendirdi, 2023 beklentileri hakkında bilgi verdi. Türkiye gayrimenkul sektörünü zorlayan başlıkları; yüksek seyreden enfl asyon, artan parasal maliyetler, arz ve talep arasında yaşanan dengesizlik olarak sıralayan Bucak, “Bütün bu sıkıntılar, 2022 yılında konutta fiyat istikrarının sağlanmasını zorlaştırdı. Ülke olarak bizim özgün sorunlarımızı da bu tabloya ekleyince 2023 yılında gayrimenkul sektörünün genel görünümünde ciddi bir değişim beklemiyoruz. Bununla birlikte fiyatlama davranışında 2022’deki gibi ciddi bir yükseliş yaşanmasa da aşağı yönlü bir düzeltme beklenmemesi gerektiğini de düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul’da metrekare birim fiyat 24 bin 534 TL

Türkiye genelinde konutta ortalama metrekare birim fiyatın 15.076 TL’ye ulaştığını söyleyen Bucak, “Üç büyük ilden İstanbul’da konut metrekare birim fiyatları 24 bin 534 TL, İzmir’de 17 bin 305 TL, Ankara’da 10 bin 781 TL oldu. Bu rakamlar konutun bulunduğu bölgeye göre yüzde 10 ile 20 arasında artış ya da azalış gösterebiliyor” açıklamasında bulundu. TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksinin Ekim 2022’de yıllık olarak yüzde 117,09 arttığını söyleyen Bucak; “Endeksin alt kırılımlarına baktığımızda ise malzeme fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,41, işçilik maliyetlerinin de yüzde 85,65 arttığını görüyoruz. 2023 yılında daha stabil bir tablo görmeyi umuyoruz” diye konuştu.



2022 yılının 10 aylık döneminde ivmesi azalmakla birlikte, konut satışlarında artış eğiliminin sürdüğüne dikkat çeken Bucak şunları söyledi, “10 aylık süreçte 1 milyon 159 bin 853 konut el değiştirirken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7’lik bir artış yaşandı. Satış türlerine göre ise en önemli artış 2021 yılının ilk 10 ayına göre, ipotekli satışlarda yaşandı. 2022 yılının aynı döneminde ipotekli satışlar yüzde 15,2’lik artış gösterdi ve 241 bin 869 adeta ulaştı. 10 ayda gerçekleşen 1 milyon 159 bin 853 konut satış işlemlerinin 344 bin 810 adedi birinci el konutta, 815 bin 45 adedi ise ikinci el konutta gerçekleşti. Yabancı yatırımcıya yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 artarak 55 bin 21 adet oldu.”

Türkiye gayrimenkul sektöründe en pozitif görünümün yabancı yatırımcı tarafında yaşandığına dikkat çeken Bucak, “2021 yılında yabancı yatırımcıya satışı yapılan konut adedi 58 bindi. 2022 yılında bu rakamın 65 bin konuta çıkmasını öngörüyoruz. Bunun Türkiye ekonomisine doğrudan katkısının 12- 13 milyar dolar olmasını bekliyoruz” dedi. Yabancı yatırımcıya satışı gerçekleşen konutların yüzde 20,60’ının Ruslar tarafından alındığı bilgisini veren Bucak, “Geçen yıl en çok konut satılan ülkeler sıralamasında üç numarada olan Rusya bu yılın ilk 10 ayında bir numaraya yükseldi. Listenin ilk iki sırasında bulunan Irak ve İran birer basamak geriledi. Almanya bir basamak yükseldi ve listenin dört numarası oldu. En çok konut sattığımız 10 ülke; Rusya, Irak, İran, Almanya, Afganistan, Kazakistan, Ukrayna, Kuveyt, ABD, Yemen ve Azerbaycan oldu. Listenin 11’inci sırasında İngiltere, 15’inde ise Çin bulunuyor. Çinliler Avrupa ve ABD ile daha rahat ticaret yapabilmek için Türkiye’yi tercih ediyor” dedi.

Yabancılar, İstanbul, Antalya ve Mersin’i tercih ediyor Türkiye’nin global gayrimenkul pazarının lider ülkeleri olan Portekiz, İspanya, Yunanistan, İngiltere, ABD, Kanada, İtalya, Fransa ve Karabağ ile yarışır duruma geldiğini belirten Bucak, yabancıların Türkiye’de en çok ilgi gösterdiği bölgeleri ise şöyle anlattı: “Yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği şehirlerde ilk üçte; İstanbul, Antalya, Mersin yer alıyor. Talep alan diğer illerimiz ise Ankara, İzmir, Samsun, Muğla, Bursa, Sakarya, Trabzon, Rize ve Adana. Yaşamak ve yatırım yapmak için Türkiye’ye ilgi gösteren yabancı yatırımcının hangi şehirleri tercih ettiğine baktığımızda; Antalya ve Bodrum’u ağırlıkla Almanlar ve Rusların tercih ettiğini görüyoruz. Irak ve Arap Yarımadası'ndan gelenler için Trabzon ve Rize öne çıkıyor. İngilizler, Antalya’nın yanı sıra Muğla, İzmir ve Aydın’ı tercih ediyor. Türki Cumhuriyetlerden gelen gayrimenkul yatırımcısının yoğunlaştığı iller Mersin ve Adana.”

Ruslara konut satışı yüzde 110 arttı

2021’in tamamı baz alındığında 2022’nin ilk 10 ayında Ruslara satılan konut adedinde yüzde 110’luk artış yaşandığını anlatan Bucak, “2021 yılında Almanlara satışı gerçekleşen konut adedi 2358, İngilizlere satışı gerçekleşen konut adedi ise 2089. 2022’nin ilk 10 ayında geçen yılın tamamında elde ettiğimiz satış rakamlarına yaklaştık. Batı dünyasında, Türkiye’de yaşama trendi yavaş ama emin adımlarla büyüyor” dedi.