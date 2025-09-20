KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu: TEKNOFEST'te KOBİ'ler pazar beklentilerini gözlemleme imkanı buluyor

İbrahimcioğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Başkanlığın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KOSGEB destek programları TEKNOFEST'in misyonuyla örtüşüyor"

TEKNOFEST'in, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirten İbrahimcioğlu, "KOSGEB olarak teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilir üretim ekseninde yürüttüğümüz destek programları ve stratejimizde belirttiğimiz vizyon TEKNOFEST'in misyonuyla örtüşüyor." diye konuştu.

"KOBİ'yi küreselleşme yolculuğuna kadar destekliyoruz"

2024-2028 döneminde yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir kurum olma vizyonunu belirlediklerini dile getiren İbrahimcioğlu, "Yalınlaşma vizyonumuz çerçevesinde desteklerimizi girişimcilik, ölçek büyütme, sürdürülebilirlik ve küresel rekabet olmak üzere dört ana başlıkta topladık. Böylece bir KOBİ'yi, fikir aşamasından küreselleşme yolculuğuna kadar her adımda destekleyebilen bir yapıya evrildik." ifadelerini kullandı.

"Teknolojide dijitalleşme ve yeşil dönüşüm öne çıkıyor"

İbrahimcioğlu, genç girişimcilerin ve teknoloji odaklı projelerin ihtiyaçlarına bakıldığında, dijitalleşmenin ve yeşil dönüşümün öne çıktığına dikkati çekerek, bu alanlarda somut adımlar attıklarını kaydetti.

Bu kapsamda hayata geçirdikleri KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı ile dijital olgunluk seviyelerini ölçtüklerini, işletmelerin hangi yatırımlara ihtiyaç duyduklarını ortaya koyduklarını anlatan İbrahimcioğlu, şöyle devam etti:

"Bir diğer önemli başlığımız yeşil dönüşüm. Artık teknoloji sadece yenilik üretmek için değil, aynı zamanda çevreyle uyumlu çözümler geliştirmek için gerekli bir araç. Yeşil Sanayi Destek Programımızla sanayi işletmelerinin temiz ve döngüsel ekonomi yatırımlarını, yenilenebilir enerji projelerini, enerji verimliliği uygulamalarını destekliyoruz. Sanayide temiz üretim ya da güneş enerjisi yatırımları gibi projeler, hem işletmelerin rekabet gücünü artırıyor hem de sürdürülebilir bir gelecek için katma değer oluşturuyor."

Makine-teçhizat alımından yazılıma kadar pek çok alanda destek veriliyor

İbrahimcioğlu, ayrıca Kapasite Geliştirme Destek programlarının da teknoloji girişimlerinin prototipten ölçeklenmeye geçişinde kritik bir rol oynadığını ve burada makine-teçhizat alımından yazılıma, personel giderlerinden işletme sermayesine kadar geniş bir yelpazede destek verdiklerini dile getirdi.

"23 yılda 400 bin işletmeye destek verdik"

KOSGEB'in son 23 yılda sağladığı desteklere de değinen İbrahimcioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2002'den bu yana yaklaşık 1 milyon 400 bin işletmeye 277 milyar lirayı aşkın destek ödemesi yapıldı. Yine TEKNOFEST'in hedeflerinden biri olan 'genç girişimciler' bizim de öncelediğimiz bir kitle. Girişimci Destek Programı'nda, girişimcinin genç olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira ilave ediyoruz. Girişimcilik destekleri kapsamında 181 binin üstünde girişimciye 47,3 milyar lira destek sağladık. Bunların 78 binden fazlası genç girişimci olup 15,3 milyar lira destek verildi. Bu rakam, girişimcilik destekleri kapsamında girişimcilere sağlanan destek tutarının yaklaşık yüzde 35,3'ünü oluşturuyor. Kısaca TEKNOFEST'te sergilenen projeler, KOSGEB'in destekleriyle, prototipten ticarileşmeye ve oradan da küresel rekabette yer alma imkanına sahip oluyor. Bu, başta ifade ettiğim destek yapımızın 'fikir aşamasından küreselleşme yolculuğuna kadar' bir girişimi destekleme vizyonuyla örtüşüyor."

"Hedefimiz, KOBİ'lerin büyük ticari ağlara entegre olması"

İbrahimcioğlu, TEKNOFEST'te her yıl bilgilendirme ve yönlendirme stantlarıyla yer aldıklarını, yarışmalara katılan girişimcileri mentörlük ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirdiklerini ayrıca yürütücülüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yaptığı Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması'nda da girişimci adayı takımlara ödül paydaşı olarak katkı sunduklarını söyledi.

Bunlara ek olarak, savunma ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren büyük sanayi kuruluşlarıyla KOBİ'leri buluşturan tedarikçi geliştirme protokolleri imzaladıklarını anlatan İbrahimcioğlu, "Hedefimiz, KOBİ'lerin büyük ticari ağlara entegre olmasını, yerli ve milli üretim kapasitesinin genişlemesini sağlamak." diye konuştu.

İbrahimcioğlu, festivalin, girişimciler için sadece bir vitrin değil aynı zamanda teknoloji tabanlı iş fikirlerinin yatırımcıyla, sanayiyle ve kamu destekleriyle buluştuğu gerçek bir laboratuvar işlevi gördüğünü ifade ederek, burada genç girişimcilerin fikirlerini test ettiklerini, geri bildirim aldıklarını, potansiyel müşteri ve tedarikçilerle temas kurduklarını vurguladı.

TEKNOFEST'te KOBİ'lerin de pazarın beklentilerini bire bir gözlemleme imkanı bulduğunu belirten İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreç, ürün geliştirmeden ihracata hazırlığa kadar birçok aşamayı hızlandırıyor. KOSGEB olarak stratejimiz bu noktada devreye giriyor. Biz desteklerimizi tohum aşamasından küresel rekabete uzanan bir yolculuk olarak kurguladık. TEKNOFEST ise bu yolculuğun belki de en görünür durağı, girişimciye hayalini kurduğu teknolojiyi hayata geçirme cesareti veriyor. KOBİ'ye de küresel ölçekte rekabet için gerekli olan işbirliklerini kurma zemini sağlıyor. Burada, sadece finansal destek veren bir kurum değil, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji üretme vizyonuna katkı sunan bir paydaş olarak görülüyoruz. Özellikle genç girişimcilerin ve teknoloji odaklı projelerin yanında yer almamız, KOSGEB'in inovasyonun ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin doğal bir parçası olduğu yönündeki algıyı pekiştiriyor. Bu durum, kurumumuzun girişimcilik ekosistemindeki stratejik rolünü daha görünür kılarken, KOBİ'lerle olan bağını da kamuoyu açısından daha belirgin hale getiriyor."