Kredi kartları için yeni önlemler yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı", dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda en dikkat çekici konulardan biri, enflasyonla mücadele için vatandaşın tüketimin, düşürmeye yönelik atılacak adımlar oldu.

Programda kredi kartı ile alışveriş ve nakit çekimlerde taksit için sınırlama getirilmesinin sinyali verildi. Programda para politikası araçlarının enflasyonu düşürme amacıyla güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edileceği, maliye ve gelirler politikalarının para politikasıyla koordineli olarak yürütüleceği belirtildi.

Programa göre enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek, bu amaçla kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave tedbirler alınacak.

Programda kira ve konut fiyat artışlarının önüne geçmek için yeni uygulamanın devreye alınacağı ifade edildi. Büyüme, enflasyon ve işsizlik oranlarına ilişkin de beklentiler de programda yer aldı.