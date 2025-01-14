KSÜ Oto Ekspertiz Merkezi Açtı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü tarafından kurulan Oto Ekspertiz Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar Ulaştırma Teknolojileri Atölyesi önünde gerçekleştirilen açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mehmet Genç, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Kurşun, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yüksekokulumuzda ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanında uzman nitelikli kadroların yetiştirilmesini kendine amaç edinmiş ve bu doğrultuda uluslararası standartları da gerçekleştirme üzere önemli başarılara imza attıklarını iade eden, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Kurşun, KSÜ Otomotiv Teknolojileri Programımız, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından tüm üniversiteler arasında akreditasyon alan tek program olma başarısını göstermiştir. Bugün burada heyecanını yaşadığımız asıl başarımız ise Türkiye’de üniversiteler arasında bir ilke imza atarak TSE 13805 standardına uygun, Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış ve 1. Sınıf Taşıt Test Merkezi ile hizmet vermeye başlamıştır. Bu hizmet aynı zamanda öğrencilerimizi için sah deneyimi, sanayiye hazırlık ve staj merkezi konumundadır. KSÜ Ekspertizde 4 farklı ekspertiz paketi hazırladık; Full paket, Standart paket, motor mekanik ve oto kaporta boya olmak üzere araçların 240 noktadan kontrolünü yapmak suretiyle hizmet vereceğiz.” dedi.

Açılışta konuşan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ise “6 Şubat depremlerinin ardından Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzu süratle kampüs alanına taşıyarak daha güvenli ve modern alanlarda eğitim-öğretim sunmasını sağladık. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Fakültemizi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzu da yapımı geçen yıl biten okullarımıza alarak öğrencilerimizin güvenle eğitime devam etmelerini sağladık.

Otomotiv Teknolojileri Programımız da bu hizmeti verebilmek Doç. Dr. Celal Kurşun hocamıza gerekli destekleri vererek Türkiye’de üniversiteler arasında bir ilke imza attık.

Bundan evvelde akreditasyon çalışmalarını tamamladık üç ayrı meslek yüksekokulumuzdan 3 programın akreditasyonu kabul edildi ve MEDEK tarafından verilen akredite bayrağını gururla dalgalandırdık. Bugün Hizmet Yeterlilik Belgemizi TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mehmet Genç’in elinden alıp; 1. Sınıf Taşıt Test Merkezi olarak hizmet vermeye başlıyoruz. Tesisin Kahramanmaraş’ımıza ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mehmet Genç, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’a, TSE-Hizmet Yeterlik Belgesini takdim etti ve protokol üyeleri birlikte TSE-Hizmet Yeterlik Bayrağı göndere çekildi.