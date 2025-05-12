Kebap fiyatları 5 yılda yüzde 1366 yükseldi

Pandemi sonrasında hızla artan yeme içme fiyatları enflasyonu sürükleyen ana etkenlerden biri olurken, restoranların menü fiyatları katlanarak rekorlara imza atıyor.

Turistlerin de yoğun olarak bulunduğu Antalya’nın Kaş ilçesinde bir restoranda 5 yıl önce 30 TL olan bir porsiyon Adana kebap fiyatı bugün 440 TL’ye çıkarken, 5 yılda yüzde 1366 zamlanmış oldu.

Yüzde 1566'lık artış

2020 yılına ait paylaşılan menüde karışık kebap 56 TL, tavuk şiş ise 28 TL’lik fiyatlarla satışa sunulurken, dürüm fiyatı da 18 TL idi. 2025 yılına gelindiğinde aynı restoranda dürüm fiyatı yüzde 1566’lık artışla 300 TL’ye ulaştı.

Dana kuşbaşı 80, kıyma fiyatı 64 liraydı

Pandemi döneminde uzun süre kapalı kalarak zarar eden restoranların pandemi bitiminde de zam furyası devam etti. Sözcü'nün haberine göre, yine aynı restoranda 2022 yılında paylaşılan menüde yine bir porsiyon Adana kebap fiyatının 125 TL olduğu görülürken, 3 yıl öncesine göre fiyatlar yüzde 252 artmış oldu.

2022 yılında 40 TL olan bir lahmacun 2025 yılına gelindiğinde yüzde 225 zamlanarak 140 TL’ye çıkarken, yine 2022 yılında 80 TL olan Adana dürüm fiyatı yüzde 275 zamla 2025 yılında 300 TL’den satılmaya başlandı.

2020 yılında ortalama 80 TL olan dana kuşbaşı fiyatı yüzde 800’ün üzerine çıkan zamla bugün ortalama 750 TL’den satılıyor. Yine 2020 yılında 64 TL olan ortalama dana kıyma fiyatı yüzde 820’lik zam ile bugün 589 TL’den satışa sunuluyor.