Fed'in şahin fiyatlamalarının, tahvil piyasasına olası etkileri yatırımcıların takibinde!

Bloomberg'in haberine göre tahvil yatırımcıları, Jerome Powell’ın Federal Rezerv’in faiz indirimine acele etmediğine dair mesajını kabullenmeye başlıyor.

Yatırımcılar faiz oranının üç çeyrek puandan daha az indirileceğini bekliyor

Powell’ın geçen hafta para politikasını gevşetme konusunda merkez bankasının bekleyip görme yaklaşımını yinelemesinin ardından, yatırımcılar 2025 yılında faiz oranının üç çeyrek puandan daha az indirileceğini ve ilk adımın en erken temmuz ayında atılacağını bekliyor.

Bu beklentinin gerçekleşmesi, önümüzdeki haftalarda ABD ekonomisinin gidişatına ve enflasyona bağlı olacak. Hafta sonu ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerinin ayrıntıları ve Salı günü açıklanacak tüketici enflasyonu verileri, yatırımcıların son beklentisinde değişikliğe neden olabilir.

Powell, tarifeler konusunda daha fazla netlik aradıklarını vurgularken, Trump’ın geniş kapsamlı tarifelerinin enflasyon ve işsizlik risklerinin arttığını söylemişti. PGIM Fixed Income’da 850 milyar dolardan fazla varlığı yöneten eş yatırım direktörü Greg Peters, “Tahvil piyasası, enflasyonun başlangıçta öngörülenden daha yüksek olacağını kabul ediyor ve bu, yatırımcıların Fed’in faizleri indireceğine olan inancını zorlaştıran bir faktör” dedi.

Opsiyon piyasasında da Fed’in bu yıl faiz indirmeyeceği beklentisini taşıyan hedge pozisyonları artmaya başladı.