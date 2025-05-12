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Gümrük ekiplerinden büyük darbe! Lüks araçtan tarihi esere 16,5 milyar liralık kaçakçılık önlendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılara büyük darbe vurdu. Ocak-nisan döneminde gerçekleştirilen 2 bin 349 farklı operasyonda lüks araçlardan tarihi eserlere, tütünden tekstil ürününe kadar geniş çaplı kaçakçılık engellendi.

Haber Merkezi
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Gümrük ekiplerinden büyük darbe! Lüks araçtan tarihi esere 16,5 milyar liralık kaçakçılık önlendi
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bu yılın ilk 4 ayında düzenledikleri operasyonlarda 16,5 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu kaçakçılığını engelledi.

Ticari işleyişe sekte vuran kaçakçılığa geçit yok

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamının oluşmasına neden olarak ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmiyor.

Ele geçirilen kaçak eşya ve uyuşturucunun değeri yüzde 76 arttı

Ekiplerce, ocak-nisan döneminde gerçekleştirilen 2 bin 349 farklı operasyonda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 76 artışla 16,5 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde kaçakçılığı önlendi.

Operasyonlarda 11,4 ton uyuşturucu madde, 71 milyon 221 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 28 milyon 476 bin tekstil malzemesi ve 17 milyon 936 bin çeşitli eşya başta olmak üzere canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden, tekstil ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirildi.

 Lüks araçtan tarihi esere kaçakçılık önlendi

Gümrükler Muhafaza birimlerince, geçen ayki operasyonlar neticesinde, geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 231 artışla 3,9 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde kaçakçılığının da önüne geçildi.

Operasyonlarla 1,4 ton uyuşturucu madde, 13 milyon 810 bin tekstil malzemesi, 2 milyon 58 bin çeşitli eşya, 211 lüks araç başta olmak üzere muhtelif eşya kaçakçılığının önüne geçildi.

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