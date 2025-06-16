Boğaz geçiş ücretlerine 1 Temmuz itibarıyla zam yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlere zam yapılacağını açıkladı. Habertürk’ün haberine göre, hesaplanmada kullanılan ve gemilerin net tonları üzerinden alınan Altın Frank değeri, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçen yıla göre yüzde 15 oranında artırılarak 5,83 ABD dolarına çıkıyor.

Bakan Uraloğlu, güncellemenin 2022 yılında Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü adımı olduğunu belirtirken, “2022 öncesinde 39 yıl boyunca 0,8 dolar seviyesinde sabit kalan Altın Frank değerini Denizcilik Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar her yıl düzenli olarak artırıyoruz. Bu yılki artış ile de 2022 öncesine göre geçiş için tahsil edilen tahlisiye, fener ve sağlık bedellerini ABD doları cinsinden 7,2 kat yükseltmiş olacağız” dedi.

Güncel altın piyasası verilerine göre, revize edilen Altın Frank değeri ile maliyetlerin daha adil bir şekilde yansıtılacağını ifade eden Uraloğlu, “Bu artış Türk Boğazlarında verdiğimiz kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemesi açısından oldukça kıymetli. Tahsil ettiğimiz bu ücretlerle dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazlarımızda, deniz emniyeti ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve gemi trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştirmeye devam etmekteyiz” dedi.

Geçişlerde 227,4 milyon dolar tahsil edildi

2024 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından, söz konusu ücretlere tabii 51 bin 58 uğraksız gemi geçişi olduğunu belirten Uraloğlu, bu gemilerden toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildiğini söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu rakam, Türk Boğazlarının yönetilebilmesi için ne kadar yüksek bir maliyet gerektiğini de ortaya koyuyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin hak ve menfaatlerini uluslararası kurallara uygun olarak korumaya azimle devam edeceğiz.”