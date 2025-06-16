Emlak ilan sitelerine fiyat düzenlemesi: Fahiş ücretlere tavan geliyor!

Kira ve satış fiyatlarındaki fahiş artışlar gündemdeki yerini korurken, emlak ilan sitelerinin yüksek ilan ücretleri de tartışma konusu haline geldi. Hükümet, sektörde oluşan tekelleşme riski ve ilan ücretlerinin dolaylı yoldan kira fiyatlarını artırdığı yönündeki şikâyetler üzerine harekete geçiyor. Özellikle ilan verme maliyetlerinin kiralık konut piyasasında fiyatları yukarı çektiğine dair artan tepkiler doğrultusunda, ilan ücretlerine üst sınır getirilmesi için çalışma başlatıldı.

İlan ücretleri kira bedeline yansıyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, emlak sitelerinde 2020 yılında yaklaşık 8 bin TL olan yıllık ilan paketi ücretlerinin bugün 200 bin TL’ye kadar yükseldiği bildiriliyor. Bireysel kullanıcılar için ise tek bir ilan 3 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Bu durum, evini kiraya vermek isteyen birçok mülk sahibinin ilan maliyetini doğrudan kira bedeline yansıtmasına neden oluyor. Uzmanlar, bu yapay maliyetin piyasada fiyatların gereksiz şekilde şişmesine yol açtığını belirtiyor.

Sektörde ciddi mağduriyet yarattı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, artan ilan ücretlerinin sektörde ciddi mağduriyet yarattığını söyledi. Akçam, “Emlak ofislerinden gelen şikâyet sayısı 10 bini aştı. İlan ücretleri bazı bölgelerde ofis kiralarının bile önüne geçti. Bu durum sektörde rekabeti boğuyor, hizmet kalitesini düşürüyor” dedi.

Akçam, ilan platformlarının uyguladığı ücret politikalarının sektörü tekelleşmeye sürüklediğine dikkat çekerek, küçük ve orta ölçekli emlak ofislerinin giderek sistem dışına itildiğini vurguladı.

Rekabet Kurumu adım atmıştı

Rekabet Kurumu da ilan piyasasındaki tekelleşme eğilimine karşı adım atmış, 2023 yılında sektördeki en büyük platforma 40,1 milyon TL’lik idari para cezası kesmişti. Yeni hazırlanan düzenlemenin, benzer uygulamaların önüne geçmeyi ve hem bireysel kullanıcıların hem de emlak profesyonellerinin daha erişilebilir koşullarda ilan verebilmesini amaçladığı belirtiliyor.