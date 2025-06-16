  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. TPAO'nun Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı süresi uzatıldı
Takip Et

TPAO'nun Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Adıyaman'da bir sahaya yönelik petrol işletme ruhsat süresi 14 Haziran 2035'e kadar uzatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TPAO'nun Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı süresi uzatıldı
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

10 yıl süreyle uzatıldı

Buna göre, Adıyaman'da 5 bin 214 hektarlık sahaya ilişkin petrol işletme ruhsatının süresi 14 Haziran 2025'ten 14 Haziran 2035'e kadar 10 yıl süreyle uzatıldı.

Orta Doğu'da gerilim sürüyor: Küresel piyasalar haftaya karışık başlıyorOrta Doğu'da gerilim sürüyor: Küresel piyasalar haftaya karışık başlıyorEkonomi

 

Bursa Büyükşehir’den ileri biyolojik arıtma hamlesiBursa Büyükşehir’den ileri biyolojik arıtma hamlesiŞehirler

 

Şirket Haberleri
THY’den 5 ülkeye seferlerde ilave haklar uzatıldı
THY’den 5 ülkeye seferlerde ilave haklar uzatıldı
Atış Yapı, konkordato sürecine girdi
Atış Yapı, konkordato sürecine girdi
Yapay zeka ve teknoloji dünyası New Generation Summit’te buluştu
Yapay zeka ve teknoloji dünyası New Generation Summit’te buluştu
KONUTDER’den yeni döneme iki stratejik öncelik: Uygun arsa ve erişilebilir finansman
KONUTDER’den yeni döneme iki stratejik öncelik: Uygun arsa ve erişilebilir finansman
Aras Kargo’da, LEAD 2030 stratejisi doğrultusunda lider atamaları
Aras Kargo’da, LEAD 2030 stratejisi doğrultusunda lider atamaları
Suudi uçak kiralama şirketi AviLease'den 40 Airbus uçağı siparişi
Suudi uçak kiralama şirketi AviLease'den 40 Airbus uçağı siparişi