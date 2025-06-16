Bursa Büyükşehir’den ileri biyolojik arıtma hamlesi

EKONOMİ/BURSA

Bursa’da köyden kente göçün yoğun olarak yaşandığı Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ta yatırımlarını artıran Büyükşehir Belediyesi, Keles Atıksu Arıtma Tesisi’ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Günlük 1843 metreküp atıksuyu, ileri biyolojik arıtma teknolojisiyle temizleyecek olan tesis, yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan hizmet verecek. Tesiste, çıkış suyu önce basınçlı kum filtresinden, ardından ultraviyole dezenfeksiyon sisteminden geçirilecek ve böylece Cuma Deresi’ne en yüksek kalitede su deşarjı yapılabilecek. Ayrıca karbon, azot ve fosfor giderimi sayesinde doğadaki zararlı mikroorganizma artışının da önüne geçilecek.

Kırsal kalkınmanın temelinde temiz su, sağlıklı toprak ve çevre olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dağ ilçelerine verdikleri desteklerle kırsalın kalkınmasına öncelik verdiklerini ifade etti.

Atıksuların artık ileri biyolojik arıtma teknolojisiyle temizlenerek dereye verileceğini anlatan Bozbey, “Arıtma tesisi etrafında koku benzeri durumlar yaşanmayacak. Atıksular, tertemiz bir şekilde doğaya bırakılacak. Bahçeler temiz sularla sulanabilecek. Yalnızca suyu arıtmıyor, aynı zamanda ekolojik dengeyi de koruyoruz. Cuma Deresi artık oksijen açısından zengin ve canlı yaşamına uygun bir suyla buluşuyor. Bu yatırım sayesinde bölgemizde çevresel riskler azalacak. Halk sağlığı güçlenecek, tarım alanlarımız korunacak. Projenin yapımında emeği ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Tesisimiz, Keles’e hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.