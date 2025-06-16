İnegöl, hayvancılıkta bölgesel merkez haline geliyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Modern Hayvan Pazarı’nın Kurban Bayramı’nda gösterdiği başarı, ilçenin hayvancılık ve kurbanlık ticaretinde bölgesel bir merkez olma yolundaki ilerleyişini bir kez daha gözler önüne serdi. Altyapısı, hijyenik ortamı, düzenli kesim alanları ve profesyonel hizmet anlayışı ile hem üretici hem de tüketici tarafından tercih edilen bu modern pazar, İnegöl’ün tarımsal kalkınma hedeflerine de önemli katkı sağlıyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, Alibeyköy Mahallesi’nde kurulan ve Türkiye’nin örnek hayvan satış alanlarından biri haline gelen Modern Hayvan Pazarı’nın Kurban Bayramı’nda da beklentileri karşıladığını vurguladı. Taban, bayram öncesi ve süresince yoğun ilgi gören pazarda tüm kurbanlıkların satıldığını, sadece bayram döneminde değil, her Perşembe yapılan düzenli kurban satışlarıyla da İnegöl ve çevresindeki vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Bu yılki Kurban Bayramı’nda pazarda ciddi bir satış başarısı elde edildiğine değinen Alper Taban, pazara giriş yapan 1.460 büyükbaş, 1.500 adet de küçükbaş hayvanın satıldığını aktardı.

Modern Hayvan Pazarı içinde, bayrama son üç gün kala açılan ve arife günü yoğunluk yaşanan “Köy Pazarı” olarak adlandırılan bölümde de bayram hareketliliği yaşandığına işaret eden Taban, “Bu alanda da 500 büyükbaş, 500 den fazla da küçükbaş hayvanın satışı gerçekleştirildi. İnegöl’ün kırsal mahallelerinden gelen üreticiler bayram öncesi pazarın önemli bir parçası olurken, verdikleri emeklerin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. Hem üretici hem tüketici açısından güvenli ve bereketli bir ticaret ortamı oluştu. Sadece kurbanlık satışının yapıldığı bir alan olmanın ötesine geçen İnegöl Modern Hayvan Pazarı, kurban kesimi konusunda da profesyonel hizmet sundu” dedi.