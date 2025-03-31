  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kurumlar vergisinde beyan dönemi başlıyor: Hangi mükelleflere indirim uygulanacak?
Takip Et

Kurumlar vergisinde beyan dönemi başlıyor: Hangi mükelleflere indirim uygulanacak?

Kurumlar vergisi mükellefleri, 2024 hesap dönemine ait beyannamelerini 1-30 Nisan tarihlerinde verebilecek. Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden ödenebilecek. Öte yandan kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) belirlenen şartları taşıyanların beyannameleri üzerinden hesaplanan vergisinin yüzde 5'i indirime tabi tutuluyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kurumlar vergisinde beyan dönemi başlıyor: Hangi mükelleflere indirim uygulanacak?
Takip Et

Kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi yarın başlıyor.

Bu çerçevede, mükellefler nisan ayının sonuna kadar 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisini beyan edebilecek. Kurumlar vergisi de yine 1-30 Nisan döneminde ödenecek.

Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar vergilerini ödemesi gerekiyor.

Mükellefler, vergilerini Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebilecek. Ayrıca anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebilecek.

Uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim

Beyannamelere, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti yoluyla ödenen vergiler, serbest bölgelerde elde edilen kazançlar, teknogirişim ve teknokent sermaye destekleri, yabancı ülkelerde ödenen vergiler, temel mali tablolar, kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirimler gibi bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekiyor.

AR-GE, tasarım, nakdi sermaye artışı, sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara ilişkin bilgi ve belgelerin de beyannameyle sunulması önem taşıyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç) belirlenen şartları taşıyanların beyannameleri üzerinden hesaplanan vergisinin yüzde 5'i indirime tabi tutuluyor. Bunun için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi ve vadesi geçmiş borcun bulunmaması gibi şartlar aranıyor.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinde acı bilançoBakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinde acı bilançoGündem

 

Ekonomi
Dizi ve film sektöründen 602 milyon dolarlık ihracat
Dizi ve film sektöründen 602 milyon dolarlık ihracat
12 binden fazla iş yeri denetlendi, 920 milyon TL ceza kesildi
12 binden fazla iş yeri denetlendi, 920 milyon TL ceza kesildi
İnternet alışverişlerinde "güçlü ürün güvenliği" dönemi başlıyor
İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor
Türkiye, kaybını kısa sürede telafi ediyor: Trump’ın gümrük vergilerinin etkisi sınırlı!
Türkiye, kaybını kısa sürede telafi ediyor: Trump’ın gümrük vergilerinin etkisi sınırlı!
Yeni sistem devreye giriyor! Vatandaşı aldatan ilanlara son verilecek
Vatandaşı aldatan ilanlara son verilecek
Türkiye yenilenebilir enerji payında dünya ortalamasını geçti
Türkiye yenilenebilir enerji payında dünya ortalamasını geçti