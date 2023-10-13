Maden ihracatı, 9 ayda yüzde 14 azaldı

Türkiye maden ihracatının 9 aylık verileri açıklandı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) verilerine göre, 2023 yılının 9 aylık döneminde maden ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,33 düşüşle 4 milyar 974 milyon dolardan 4 milyar 261 milyon dolar seviyesine geriledi.

Toplam maden ihracatı içinde en büyük payı 1 milyar 441 milyon dolarlık ihracatla doğal taşlar aldı. Doğal taş ihracatı 2022 ocak-eylül döneminde 1 milyar 604 milyon dolar seviyesindeydi. 2022’nin aynı dönemine göre düşüş yüzde 10,13 olarak gerçekleşti. 2022 yılının 9 ayında 1 milyar 697 milyon dolar olan metalik cevherler ihracatı yüzde 15,12 kayıpla 1 milyar 440 milyon dolar seviyesine geriledi. Endüstriyel mineraller de ise gerileme yüzde 18’i aştı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyar dolar seviyelerinde olan endüstriyel mineraller ihracatı da 2023 yılının 9 aylık döneminde 844 milyon dolara geriledi. Aylık bazda bakıldığında 2023 yılı eylül ayında toplam maden ihracatı yüzde 9,32 kayıpla 537 milyon dolardan 487 milyon dolara düştü. Eylül ayında doğal taşlar ihracatı yüzde 3,23 düşüş gösterdi. 186 milyon dolar olan ihracat 180 milyon dolar seviyesine geldi.

Metalik cevherler ihracatı eylülde yüzde 19,92 artış gösterdi ve 144 milyon dolardan 173 milyon dolara çıktı. Endüstriyel mineraller ihracatındaki kayıp ise geçen yılın eylül ayına göre yüzde 16,79 oldu. Eylül 2022’de 101 milyon dolar olan ihracat, 2023 Eylül ayında 84 milyon dolar olarak gerçekleşti.

“Ana pazarlarımız henüz toparlanamadı”

Son dönemlerde maden ihracatında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan İMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Batal, “2022’de rekor kıran maden ihracatının ardından 2023’te ana pazarlarımız olan Çin, ABD ve Avrupa ülkelerindeki gelişmeler ihracatımızı derinden etkiledi. Çin’de henüz inşaat sektörünün tam olarak devreye girememesi, Çin’in üretimde ve ihracatta daha agresif daha rekabetçi olması, ABD ve Avrupa’da ekonomilerin yavaşlaması, yanı başımızda yaşanan savaşlar yılın 9 aylık sürecinde maden ihracatımıza gerileme olarak yansıdı. İhracatımız sadece dış piyasalardan değil, ülke içindeki gelişmelerden de etkilendi. Tüm ülkeyi yasa boğan 6 Şubat depremi ve ülke içinde yaşanan ekonomik gelişmeler, ihracatı etkileyen unsurlar arasındaydı. İşçilik maliyetlerinin arttığı, enerji giderlerinin yükseldiği ortam, birçok sektörü olduğu gibi bizleri de etkiledi. Ancak, İMİB olarak ihracatımızı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alım heyetleri, ticaret heyetleri organizasyonları düzenleyerek madencilerimizi satın almacılarla buluşturuyoruz. Yurt dışı ve yurt içindeki fuar organizasyonlarıyla mevcut pazarlarımızla ilişkilerimizi güçlendirirken, yeni pazarlar yaratmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılını geçen yılın bir miktar gerisinde kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Ancak, dünyada ve Türkiye’de yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte 2024 yılında yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.