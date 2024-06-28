Maden işletmelerine işçi başı desteğin miktarı azaldı, süresi uzadı

ANKARA (EKONOMİ)- Yer altı maden işletmelerinde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla verilen desteği düzenleyen Cumhurbaşkanı kararında değişiklik yapıldı. Desteğin miktarı kademeli olarak azaltılırken, bu kapsamda verilecek desteklerin süresi 2026 sonuna kadar uzatıldı.

Buna göre yer altında çalışan işçi başına verilecek destek miktarı 2024 yılı için asgari ücretin yüzde 80’ini, 2025 için yüzde 50’sini ve 2026 için yüzde 25’ini geçemeyecek.

Linyit ve taşkömürü çıkan özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri madenlere verilecek desteğin süresi 31 Aralık 2023’te sona ermişti. Karar ile birlikte sözkonusu süre 31 Aralık 2026’ya uzatıldı.