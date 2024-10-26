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Mahfi Eğilmez: Asgari ücreti artırmamak insanlığa aykırı

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, IMF’nin asgari ücrete yönelik yüzde 25 zam oranı ifadelerinin, insanlığa aykırı olduğunu söylerken, ücretlinin isyanında haklı olduğunu da belirtti.

Haber Merkezi
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Mahfi Eğilmez: Asgari ücreti artırmamak insanlığa aykırı
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Eski Hazine Müsteşarı, iktisatçı Mahfi Eğilmez, ücretlerin düşük tutularak enflasyonda düşüş sağlanmasına yönelik politikaları eleştirdi. Dünya Para Fonu IMF’nin de asgari ücrete yüzde 25 zam önermesi sonrasında Eğilmez, katıldığı CNBC-e yayınında, "Evet ücretler enflasyonu arttırabilir ama ücretleri arttırmamak da insanlığa aykırı" ifadelerini kullandı.

IMF Türkiye Şefi James Walsh geçen hafta yayımladığı bir raporda, Türkiye’ye "Yüksek asgari ücret zammından kaçının" açıklaması yaparken, Eğilmez bu açıklama için asgari ücret artırıldığında tüm ücretlerin arttığını hatırlattı.

Eğilmez, yayında asgari ücret artışına yönelik şunları söyledi:

"Asgari ücret ve ücret. Asgari ücret arttırdığın zaman öbür ücretler de ister istemez artıyor. Aksi takdirde herkes asgari ücrete gelmiş gibi oluyor. Ücretlere genel olarak bakmak lazım. Burada iki görüş var birincisi ücret artışları enflasyona neden olur, ikincisi neden olmaz. Niye neden olmaz diyorlar. Onu biraz incelediğimiz zaman şöyle bir şey var.”

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