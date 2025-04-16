Mahfi Eğilmez: Enflasyonda son gelişmeler hem olumsuz hem olumlu

Eski Hazine Müsteşarı iktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunduğu CNBC-e canlı yayınında enflasyonda yükseliş görülebileceğini belirtti. Petrol fiyatlarındaki gelişmelerin Türkiye için olumlu olduğunu söyleyen Eğilmez, Merkez Bankası’nın faiz kararına yönelik görüşlerini de açıkladı.

Eğilmez, “Enflasyonda son gelişmelerde olumsuz da olumlu da etkileyecek şeyler var” derken, havaların soğuk seyretmesiyle yaşanan don afetinin özellikle sebze, meyve ve kuruyemişte gıda fiyatlarını yukarı taşıyacağını söyledi.

Merkez Bankası faiz kararı

Eğilmez, petrol fiyatlarındaki düşüşün ise enflasyonu olumlu etkileyeceğini söylerken, bu iki etkinin karşısında, fonlamada “Şu anda Merkez Bankası'nın mevcut yüzde 46 faiz oranı yeterli görünüyor” dedi.

Eğilmez, yarın açıklanacak faiz kararına yönelik, sosyal medya hesabından da bugün değerlendirmede bulunduğu şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası'nın gecelik borçlanmayı bırakması lazım. Politika faizi diye kullandığı haftalık repo faizine dönüp onu yüzde 46 yapması lazım. Politika faizi bir tanedir. Bir sefer diyorsun ki haftalık repo faizi, sonra diyorsun ki döndüm geceliğe. Eğer politika faizin oysa onu ilan et. Gecelik faize döndüğünde ilan edilen yüzde 42,5 görünüyor. Bu yanlış bir şey. Prensip olarak bir düzeltme yapması lazım. Politika faizini yüzde 46 yaparsa faizi artırmamış olur. Yapması gereken bu, başka bir şey yapmaması gerekiyor.”

“Hazine borçlanmak zorunda”

Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın zararı açıklamasına yönelik değerlendirmesinde, 2023 yılındaki zararın büyük ölçüde KKM'den kaynaklandığını hatırlatarak, 2024 zararında KKM'nin etkisinin az olduğunu sterilizasyon amacıyla esas itibarıyla piyasadan para çekildiğini belirtti. TCMB’nin bu yıl da Hazine'ye kâr devredemeyeceğini belirten Eğilmez, “Devredilmeyen kâr kadar Hazine borçlanmak zorunda. Böyle bir etkisi oldu” dedi.

İktisadi olarak Türkiye’nin rezervlerinin yetersiz olduğuna değinen Eğilmez, bu durumu şu şekilde anlattı:

“Guidotti-Greenspan kuralı var. IMF bunu kullanıyor. Rezervleri vadesine 1 yıldan az kalmış dış borçlarla kıyaslıyor. Elimizdeki en son dış borç verisi 224 milyar dolar. Brüt rezervlerle -70,5 milyardayız. Rezervlerimiz ne yazık ki dış borçla kıyaslanınca yetersiz kalıyor.”

“Euro/doların değer kazanması bizim açımızdan olumlu”

ABD’de Başkan Trump’ın politikalarına yönelik değerlendirmesinde, iktisatçı Mahfi Eğilmez, euro/dolar paritesindeki gelişmelerin ve petroldeki düşüşün Türkiye için olumlu olduğunu belirtti.

Eğilmez, “Trump yine uçak başladı, bu sefer geri adım attı. Dolar endeksinin değeri kabaca tarifelerden önce 108-109'lara geliyordu. Dolar/TL 36'ydı. Şimdi endeks 99'a indi, ciddi değer kaybıyla karşılaşmış dolar. TL 38'e gelmiş. Euro/doların değer kazanması bizim açımızdan olumlu” derken, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Büyümenin düştüğü yerde petrol fiyatları düşecek, petrol talebi de düşecek. Bu doğalgazı da etkiliyor. Bu bizim lehimize. 50 dolar çok iddialı ama 57-58 dolarlara inebilir. Gram altında da 4 bin liranın üzerindeyiz. Bu kadar belirsizliğin olduğu ortamda altın çok ciddi prim yapıyor. Dünya belirsizlik endeksi yukarı gidiyorsa altın da yukarı gidiyor.”