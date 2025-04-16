Mahfi Hoca’dan faiz kararı öncesi Merkez Bankası’na öneri: Vazgeçin!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimine 17 Nisan’da yapılacak yılın 3. Faiz kararı öncesinde önemli bir öneride bulundu.

Eğilmez, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla piyasalarda oluşan dalgalanmanın önüne geçmek amacıyla alınan kararlar ve yapılan düzenlemelerden gecelik borç verme uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini savundu.

Ünlü iktisatçı, “Faizi artırmamış gibi görünmek uğruna geçmişte sıkça yapıldığı gibi politika faizi bazını değiştirmek” diyerek TCMB’nin itibarının ve enflasyonla mücadeleye olan inancın azaldığını şu paylaşımla anlattı:

“TCMB Para Politikası Kurulu yarın toplanarak faiz konusunda karar verecek. Kendilerine tavsiyem politika faizini değiştirmemiş gibi görünmek amacıyla geçtikleri gecelik borç verme uygulamasından vazgeçmeleridir. Yapılacak şey; haftalık repo ihalesi yoluyla borç verme yöntemine dönerek bunun faizini yüzde 46'ya çıkarmaktır. Faizi artırmamış gibi görünmek uğruna geçmişte sıkça yapıldığı gibi politika faizi bazını değiştirmek, itibar kaybı yaratmak suretiyle, enflasyonun düşeceğine olan inancın yitirilmesine yol açıyor. Unutmamak gerekir ki merkez bankaları dünyada sürpriz yapması gereken en son kurumdur.”

TCMB Para Politikası Kurulu yarın toplanarak faiz konusunda karar verecek. Kendilerine tavsiyem politika faizini değiştirmemiş gibi görünmek amacıyla geçtikleri gecelik borç verme uygulamasından vazgeçmeleridir. Yapılacak şey; haftalık repo ihalesi yoluyla borç verme yöntemine… — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) April 16, 2025

Merkez Bankası, 19 Mart’ta İstanbul’da belediyelere yönelik yapılan operasyonlarda Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok yetkilinin gözaltına alınarak tutuklanmasına giden süreçte, TL’de dalgalanmanın önüne geçmek için birtakım düzenlemeler yapmıştı.

Bu düzenlemeler içinde, “1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilerek” Para Politikası Kurulu Ara Toplantı Kararı ile “Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar” verilmişti.