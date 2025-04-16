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TCMB Başkanı Karahan’ın makalesi en prestijli ekonomi dergilerden birinde yayınlanacak

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın da yazarları arasında yer aldığı akademik makale, iktisat alanında yayınlar yapan en prestijli dergilerin başında gelenlerden biri olan Journal of Political Economy'de (JPE) yayımlanacak.

Haber Merkezi
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TCMB Başkanı Karahan’ın makalesi en prestijli ekonomi dergilerden birinde yayınlanacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Kurt Mitman ve Brendan Moore ile ortak imzalarını taşıyan "İşsizlik Sigortası (UI) Politikalarının Mikro ve Makro Etkileri: Missouri’den Kanıtlar" başlıklı bir makale yayımladı.

Makale, önemli akademik yayınların başında gelen Journal of Political Economy'de (JPE) kabul edildi. JPE, American Economic Review, Econometrica, Quarterly Journal of Economics ve Review of Economic Studies gibi önemli yayınlarla birlikte iktisat alanındaki en saygın 5 dergi olarak kabul ediliyor.

TCMB Başkanı Karahan ve diğer ekonomistlerin ilk kez 2019'da yayımlanan çalışmasının final versiyonu JPE'nin Eylül 2025 sayısında yer alacak.

Çalışmanın içeriği

Makale, işsizlik sigortası (Unemployment Insurance - UI) politikalarının hem bireysel düzeyde iş arama davranışı üzerindeki etkilerini (mikro düzey) hem de işgücü piyasasında genel istihdam yaratımı üzerindeki sonuçlarını (makro düzey) birlikte ele alan yenilikçi bir yönteme dayanıyor.

Araştırmada elde edilen bulgular, UI süresinin kısalmasının iş arama çabalarını ve iş bulma oranlarını anlamlı şekilde artırdığını; bu etkinin yaklaşık üçte birinin ise piyasalardaki iş ilanlarının artışından kaynaklandığını ortaya koyuyor.

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