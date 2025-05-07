ATO Başkanı Baran'dan Hisarcıklıoğlu’na destek: 'Vergi incelemesi kayıtlı mükelleflere yapılıyor'

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergi incelemesinin kayıtlı mükelleflere yapıldığını bildirdi. Baran, yaptığı yazılı açıklamada vergi reformunun bir an önce hayata geçirilmesi için defalarca açıklama yaptıklarını hatırlatarak, “Yüksek dolaylı vergi oranları, işletmelerimizin rekabet gücünü zayıflatıyor. KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payının yüksekliği, vergi adaletini de zedeliyor” dedi.

Kayıt dışı ekonominin tüm kesimler tarafından kabul edildiğinin altını çizen Baran, “Kayıt dışı, ülke ekonomisinin gelişiminin önündeki en büyük engel. Kayıt dışının olduğu ekonomide, kayıtlı işletmeler yel değirmenleriyle rekabet ediyor. Kayıt dışı adı üstünde kayıt dışında olduğu için ulaşılamıyor” diye konuştu.

Buna karşılık vergi incelemelerinin kayıtlı mükelleflere yapıldığını ifade eden Gürsel Baran, “Mevcut koşullarda da denetim, işini, ticaretini düzgün yapan, vergisini tam ve zamanında veren iş insanlarının moralini bozuyor” ifadelerini kullandı.

Vergi sisteminin sadeleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Baran, bunun tek oranlı hale getirilmesi ve gelir dağılımında adaleti sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmasının, hem mükelleflerin yükünü hafifleteceğini hem de devletin gelirlerini artıracağını aktardı.

Türkiye’nin, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir vergi sistemine kavuşturulması ve bu sisteme olağanüstü koşullar dışında dokunulmaması gerektiğine dikkat çeken Baran, çıkarılan vergi aflarının, vergi zeminini bozduğunu ve vergiye uyumlu mükellefi olumsuz etkilediğini söyledi.

Baran, “Aflar, yapılandırmalar, ne yazık ki vergiye uyumlu mükellef sayısını da, vergi gelirlerini de olumsuz etkiliyor. ‘Nasıl olsa af çıkar’ beklentisi, vergi ödeme refleksini zayıflatıyor, moral bozuyor. Vergi bir vatandaşlık göreviyse, af ya da denetim arasına sıkıştırılmamalı, makul bir yapıyla iş dünyasıyla uyumlu hale getirilmelidir” diye konuştu.