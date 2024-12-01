Mahfi Eğilmez: Enflasyonla mücadele maaşla, ücretle olacak iş değil

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Nasıl Bir Ekonomi TV yayınına konuk olan ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomim.com editörleri Şenay Zeren ve Özder Şeyda Uyanık’ın ekonomi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu’nda Başkan Fatih Karahan’ın da vurguladığı aylık enflasyonda yüzde 2’nin altının görülmesinin çok kolay olmadığını belirten Mahfi Eğilmez, baz etkilerinin de sonuna gelindiğini söyledi.

“Tek başına faizle çok bir yere varılamadığını gördük”

Kamu harcamalarında bir kısıntı olmadığı ve harcamaların aynı hızda ilerlediğini belirten Eğilmez, maliye politikasının para politikasını desteklemediğine de dikkat çekerek, “Tek başına para politikası ve faizle çok bir yere varılamadığını gördük” dedi.

“ABD ya da Avrupa’da ekonomik altyapı iyi kötü olduğu için tek başına faizle çözebiliyorlar” diyen Mahfi Eğilmez, Türkiye’de ekonomik altyapıda sorunlar olduğu için arada görülen 1,75 aylık enflasyonun da tesadüfen çıksa da sürekli bir yüzde 2’lik aylık enflasyonun zor olduğunu belirtti.

“Maaşla ücretle olacak iş değil”

ABD’de Trump’ın kabinesinde yer almaya hazırlanan ünlü girişimci Elon Musk’ın “hükümet harcamaları enflasyon yaratıyor” açıklaması ve Japonya’da da Başbakan’ın iş insanlarına ve sendikalara yönelik “maaş zamlarının enflasyonun üstünde olması gerektiği” açıklamalarını Türkiye’deki konjonktürle birlikte değerlendiren ünlü iktisatçı, enflasyonla mücadele için “maaşla ücretle olacak iş değil” kamu harcamalarının kısılması gerektiğini belirtti.

“Uğraşmamız gereken kayıt dışılık”

Mahfi Eğilmez, enflasyonla mücadeleye yönelik sözlerine şu şekilde devam etti:

İnanılmaz bir israf var, bir kere bunu kaldırmamız lazım. En üst kademeden en alt kademeye kadar, en üstlerde çok daha fazla olmak üzere korkunç bir israf var, bunu önlemek lazım. Örnek olmak için de bunu önlemek lazım. İnsanlar en yukarıya bakıyorlar, o ne harcıyorsa o da onu harcamaya çalışıyor. Gayet net bir şekilde bunu görüyoruz. İkinci olarak yapısal reformların eklenmesi lazım. Hukuku eksik olan bir ülkede enflasyonu düşüremezsiniz. Yatırım yok çünkü. Bırakın yabancı yatırımcıyı yerli yatırımcı da yatırım yapmıyor. Çünkü adaletin nereye nasıl cevap vereceğini bilmiyor. Kendisine eşit davranıp davranmayacağını göremiyor. Bunları yapmazsak biz bir yere varamayız varamıyoruz da zaten. Elon Musk’ın söylediği ABD için doğru olabilir, bizim için o kadar doğru değil. Bizde inanılmaz bir kayıt dışılık var. Sizin gazetenizde kaçak altın girişi haberi vardı. İnanılmaz. Merkez Bankası’nın ödemeler dengesinde görülen hesap. Net hata ve noksan, işte onun bir parçası. Bunları önleyememişiz. Uyuşturucu, silah kaçakçılığı var. Kabaca yüzde 30 bir orandan bahsediyoruz, kayıt dışında kalmış. Bunları önlemeden, ‘maaşları indirelim de bu işi toparlayalım’. Niye maaşları indiriyoruz ki, işte uğraşacağımız işler bunlar.”