Mahfi Eğilmez: Vatandaş enflasyonda düşüşü kolay hissetmeyecek!

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Nasıl Bir Ekonomi TV yayınına konuk olan ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomim.com editörleri Şenay Zeren ve Özder Şeyda Uyanık’ın ekonomi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Enflasyonda başlayan gerilemede, vatandaşın fiyatlarda ve alım gücünde iyileşmeyi ne zaman hissedeceğini Mahfi Eğilmez şu sözlerle anlattı:

“Enflasyon herhalde tek haneye düşmeden bunu hissetmek çok kolay değil. Satın alma gücü de ona uydurulamıyor. Büyük bir ihtimalle yapılacak ücret zamları da geçmiş enflasyona değil gelecek enflasyona yönelik ya da arada bir yer olacak. Dolayısıyla vatandaşın bunu hissetmesi çok kolay değil.”

“Türkiye’nin 6 ay dişini sıkması lazım”

Ünlü iktisatçı Eğilmez, vatandaşın enflasyonda düşüşü hissetmesi için Türkiye’nin “dişini sıkıp 6 ay büyümeden fedakârlık edip, birtakım batışları göze alıp, enflasyonu tek haneye indirmesi gerektiğini” söyledi. Ancak bunun çok mümkün görünmediğini belirten Eğilmez, tahmininin de hükümetin ve ekonomi yönetiminin enflasyondan vazgeçerek büyüme hedefine yönleneceği yönünde olduğunu belirtti. Bu durumdan dolayı Mahfi Eğilmez, vatandaşın kolay kolay alım gücünde iyileşmeyi hissedemeyeceğini söyledi.

“Elden kaçırmayacaksın”

Enflasyonla mücadelede “bu işi elden kaçırmayacaksın” diyen Eğilmez, alım gücünde dengenin elden kaçırıldıktan sonra yakalanmasının zor olduğunu ve Türkiye’nin bunu geçmişte yakaladığını ve büyük bir hata yaparak elden kaçırdığını belirtti. Eğilmez, ekonomide dengeler için “Şimdi de dönemiyor maalesef” dedi.