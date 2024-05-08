Makam araçlarından kamu binalarına her alanda kesinti: Liste hazır, uymayana yaptırım var

Enflasyonu düşürmeye çabalayan iktidar, kamuda tasarruf dönemine başladı. Kabine toplantısında da masaya yatırılan tasarruf tedbirlerinin özellikle yılın ikinci yarısından itibaren sıkı uygulanması bekleniyor.

Uymayana yaptırım var

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre merkezi sistemle takibe alınacak kamu kurumları, uyarılara rağmen harcamalarına dikkat etmezlerse çeşitli yaptırımlar söz konusu olacak.

Liste hazır

Kesinti yapılacak kalemlerin listesi ise belli oldu.

* Zorunlu ihtiyaçlar dışında harcamalara izin verilmeyecek.

* Yeni fiziki binalara ödenek aktarımı ile kamu binası alım ya da kiralanması olmayacak. Bir kurumun bina ihtiyacı olması durumunda, diğer kurumların âtıl hâlde tuttuğu veya kullanmadığı binalarla bu ihtiyaç karşılanacak.

* Personel ve araç ihtiyaçları, diğer kamu kurumlarından karşılanacak.

* Makam araçları veya kamuya ait taşıtların kullanımına da sınırlama getirilecek. Bir kurumun araç ihtiyacı olursa, yeni araç alımı veya kiralanması yerine başka kurumların araçlarından yararlanılacak.

* Ayrıca, fiziki gerçekleşmeleri yolun başında olan kamu yatırımlarına ödenek aktarımı yapılmayacak.