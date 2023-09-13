Makine Zirvesi’nde sektörün geleceği ele alınacak

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) tarafından üçüncü kez düzenlenen Makine Zirvesi’nin mottosu “Yüzüncü Yılında Makine Sanayi” olacak. Makine sektöründe faaliyet gösteren üç binin üzerinde işletmenin üye olduğu 32 sektörel derneğin çatı kuruluşu MAKFED ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte kamu yöneticileri ve akademisyenler sanayicilerle bir araya gelecek. 26 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek Zirve’de makine sektörünün geleceğine dair birçok başlık ele alınacak.

MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran şunları söyledi: “Sanayi altyapısı olmayan bir toplumun sermaye birikimi sağlama ve kamu öncülüğünde bir imalat gücü oluşturma çabasıyla geçen erken Cumhuriyet dönemi, bugün makine sektöründe faaliyet gösteren birçok işletmenin kuruluşuna öncülük etti. Geride bıraktığımız yüzyıl Türkiye’nin endüstriyel üretime yönelik yatırımlarını bazen çok hızlı artırdığı, bazense kendi iç sorunlarıyla uğraşırken rekabet gücünün sekteye uğradığı bir dönem olarak geride kaldı. Artık başımızı kaldırıp ortak geleceğimize ve yeni yüzyıla bakma zamanı.”

12 odak alan belirlendi

Zirve’nin odak alanlarını belirlerken seçtikleri başlıkların, makine sektörü üzerinden Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine dair bir zihin jimnastiği sunacağını ifade eden Dalgakıran şunları belirtti: “Makine imalatı, sadece bu alanda faaliyet gösteren firmaların ilgi göstermesi gereken teknik bir konu değildir. Dünyanın ne yöne gittiğini anlamak; ekonomik, çevresel ve dijital alanlarda yaşanan dönüşümü yakından izlemek için çok elverişli bir alandır. Bu yılki odak konularımız ve her biri kendi alanında çok deneyimli panelistlerimizle, yenilikçi fikirlere ve vizyoner bakış açılarına ev sahipliği yapacağız. Zirve’de ele alınacak konularla, Türkiye’nin yeni yüzyılına dair stratejik bir bakış ortaya koyacağız.”

Makine Zirvesi bu yıl Türk sanayinin önde gelen isimlerini, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerini, MAKFED ve üye derneklerin Yönetim Kurulları ile makine imalat sanayi firmalarının üst düzey yöneticilerini bir araya getirecek. Yurt dışından panelistlerin de yer alacağı Zirve’de bu yıl 12 odak alanı Ölçek Ekonomisi, Kayıt dışı ile Mücadele, Finansmana Erişim, Kamu Alımları, Teşvikler, Dijital Dönüşüm, Yeşil Mutabakat, Yerlileştirme, Ar-Ge, Yabancı Yatırım, İnsan Kaynağı ve Verimlilik olacak. Etkinlik bu yıl 26 Ekim 2023 tarihinde, Fairmont Quasar Hotel İstanbul’da gerçekleşecek.