Martı CEO’sundan BYD çıkışı! Sosyal medya hesabından sitem etti

Geçtiğimiz hafta gündemde önemli yer tutan haberlerden biri BYD'nin Türkiye yatırımı oldu. Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Manisa'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile AR-GE Merkezi kurmayı planlıyor.

Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem’in BYD’nin Türkiye’ye yatırımı çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

Öktem, X hesabından şu sözlerde bulundu;

“BYD yurtdışından 10 yılda 1 Milyar dolar getircek diye yer yerinden oynuyor. Yüksek teşvikler veriliyor. Toplam 5,000 kişi istihdam olacak. Martı bir yerli firma olarak yurtdışından bugüne kadar neredeyse 200 Milyon dolar getirdi bile. New York Borsası’ndan daha neler getirecek. 175 bin kişiye istihdam sağlıyor. Teşvik almak bir kenara çok ciddi haksızlıklara uğruyoruz.”