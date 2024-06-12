Mastercard'tan yeni adım: İnternet alışverişlerinde kart numarası kalkıyor

Avrupa’da 2030 itibariyle yürürlüğe girecek uygulama kapsamında tüketiciler 16 haneli kart numarası girmeyecek. Şirket bu kuralın cihazdan ve platformdan bağımsız olarak kullanılacağını söyledi.

Kart numarasının yerini dijital tokenlar alacak

CNBC’nin haberine göre 2030 yılı itibariyle internet alışverişlerinde kart numarasının yerini rastgele oluşturulacak dijital tokenlar alacak.

Şirket uygulamanın hayata geçirilmesi için şimdiden bankalar, fintek şirketleri, e-ticaret firmaları ve sektörün diğer ortaklarıyla iletişimde olduklarını belirtti.

Tüm internet alışverişleri tek tıkla yapılabilecek

Uygulama hayata geçerse tüm internet alışverişleri tek tıkla yapılabilecek. Mastercard anlık ve rastgele oluşturulan tokenlar nedenlar nedeniyle internet sahteciliklerinin de önüne geçileceğini savunuyor.

Şifreler yerine de Mastercard geçiş anahtarı (passkey) adını verdiği bir uygulamayı devreye alacak. Ayrıca kullanıcılara parmak iziyle biyometrik onay sağlama imkanı da tanınacak. Tokenların otomatik olarak yenilenmesiyle ileride sizi tanımlayan token değişse de platformlarda otomatik güncellenecek. Yani kart değişikliğinde yaşanan yeniden kaydetme probleminin önüne geçilecek.

Sahteciliğin önüne geçilecek

Junniper Research’ün araştırmasına göre 2028 itibarıyla internet ödemeleri alanında sahtecilik yıllık 98 milyar dolar büyüklüğüne ulaşacak. Önümüzdeki beş yıllık süreç toplandığında 360 milyar dolarlık bir dolandırıcılık söz konusu.

Tokenlaştırma projesiyle bu miktarın yüzde 50 oranında azaltılacağı savunuluyor.

Ödeme sistemlerinin geleceği

Kredi kartları 1950’lerden itibaren kullanıma girdi. Türkiye’ye gelişi daha geç olsa da Avrupa ve Amerika’da kullanılmaya başlandı. İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle kredi kartlarının kullanımı gittikçe yaygınlaştı.

1970’lerin sonuna kadar kredi kartı ödemelerinde kart numaraları kontrol edilip banka aranıyordu. Sonrasında manyetik şerit teknolojisiyle işler daha da kolaylaştı. Daha sonrasında bugün yaygın olarak kullanılan kartların içerisinde mikroçiplerin yerleştirilmesi süreci başladı.