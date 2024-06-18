Meclis'e gelecek, aileler tepkili: Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre bayramdan hemen sonra Meclis’e sunulacak vergi paketine, engelli ailelere ‘vergi mirası’ yükleyecek bir maddenin eklenmesi bekleniyor. Buna göre, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf araç satın alan aile, engelli yakınının vefatı halinde kendisine kalan aracın ÖTV’sini tümden ödemek zorunda kalacak.

"Yoksullukla mücadele eden milyonlarca aile şimdi de ÖTV mirasını ödemek için borçlanacak"

Düzenlemeyi eleştiren Zihinsel Özürlüler Federasyonu Başkanı Aynur Dankaz, “Ömürleri çileyle geçen engelli aileler devletten destek beklerken tam aksine yeni yükler getirilmesi çok ağır oldu. Aynı zamanda yoksullukla mücadele eden milyonlarca aile şimdi de ÖTV mirasını ödemek için borçlanacak, elindekini avucundakini satıp vergiye yatıracak” dedi.

"Engelli aileleri o vergiyi ödeyebilmek için ya aracını satacak ya da yeniden borçlanacak"

Aynı zamanda Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekilliğini yapan, iki engelli oğluyla yaşam mücadelesi veren Aynur Dankaz, düzenlemeyi şu sözlerle eleştirdi:

“Engelli aileleri hayatları boyunca hem maddi hem manevi olarak ağır bir yükün altına giriyor. Hayatı biraz olsun kolaylaştırmak için araç zaruri ihtiyaç. Borç harç aldığımız araç için şimdi engellimizi kaybedince vergi ödemek zorunda kalacağız. Bu verginin engelli ailelerini cezalandırmaktan başka bir anlamı yok. Devlet nefes almayalım diye mi uğraşıyor? Çoğu yoksul olan engelli aileleri o vergiyi ödeyebilmek için ya aracını satacak ya da yeniden borçlanacak.”

Önce 1.600 cc’yi geçemez denilerek motor silindir hacmiyle sınırlandırılan araç hakkına daha sonra limit sınırlaması getirilmişti. Bu sınırla ÖTV ve KDV dahil satış fiyatı 1 milyon 591 lirayı aşan araçları engellilerin alması yasaklanmıştı. Ayrıca kullanıcı sayısı 3 kişiyle sınırlandırılan araçların engellinin ikamet ettiği il dışında sürekli kullanımına da yasak getirilmişti. Şimdi de engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu ve 5 yılda bir araç alma hakkının 10 yıla çıkarılması gibi yeni zorunluluklar getirilmek isteniyor.