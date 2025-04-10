Mehmet Şimşek yanıtladı: Petrol fiyatında düşüş Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da "OECD Yükselen Pazarlar Forumu"nda konuştu. Şimşek konuşmasında, “Enflasyonu aşağı getirme konusunda kararlıyız” dedi.

Bakan Şimşek, “Bazı reformları hayata geçirmek çok önemli, üretimi artırmak için reformlara ihtiyacımız var” derken, enflasyonda kararlı oldukları vurgusunu yaptığı konuşmasında, iklim değişikliği ve nüfus yapısındaki değişiklikler için şunları söyledi:

“İklim değişikliği bizim bir seçenek değil zorunluluk. Genç nüfusta hız kaybı var ancak 2025'e kadar pozitif kalmasını bekliyoruz.”

Emtia fiyatlarında düşüş enflasyonu olumlu etkileyecek

Bakan Mehmet Şimşek, OECD toplantısı sonrasında Reuters tarafından sorulan, emtia fiyatlarında son günlerde görülen sert düşüşün Türkiye ekonomisine etkisi için, petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün kalıcı olması halinde enflasyon ve cari açıkta düşüşe yansıyacağı cevabını verdi.

Şimşek, “Petrol fiyatları 65 dolar ve altında kalıcı olarak kalması halinde enflasyon hedefin 1 ile 1,6 puan aşağısında ve cari açığın GSYH'ye oranı da yüzde 1,5'in altına inebilecek” dedi.

Petrolde sert düşüş

Petrol fiyatları son dönemde düşüş trendinde olurken, gümrük vergileri tartışmalarıyla 60 doların altına inmişti. Brent petrol son 4 yılın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, 2025 sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2 olması, Merkez Bankası tahminlerine göre de enflasyonun orta noktasının yüzde 24 seviyesinde olması bekleniyor.