Mehmet Şimşek: Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ,TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu.

Bakan Şimşek enflasyona dair “Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz.” ifadesini kullandı. Şimşek enflasyonu 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sermaye piyasalarını enflasyon düştükçe güçlendireceklerini belirten Bakan Şimşek “Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Önümüzdeki dönem her şeye rağmen tasarruf harcamalarımızı devam ettireceğiz. Borçlanma maliyetlerimiz geriledi, 'Orta Vadeli Program' işliyor. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin risk priminin 400 baz puandan daha fazla düştüğünü belirtirten Şimşek, TL varlıklara uluslararası yatırımcı ilgisinin arttığını bilirtti. Şimşek yatırımcı ilgisinin daha da artacağını belirterek “Piyasada arzuladığımızdan daha fazla kaynak akışı var” ifadesini kullandı.