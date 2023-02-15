Merkez Bankası 4.1 milyar TL'lik tahvil alımı yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün Reuters'ın CBTL sayfasında açıklanan ve ayrıca bankalara gönderilen yazıya göre, bankalar aracılığıyla DİBS ve kira sertikası doğrudan alımı bugün başladı.

Resmi Gazete'de yapılan düzenlemeyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı fonlarının tahvil alma yükümlülükleri azaltılırken, hisse alım yükümlülükleri artırıldı. Buna göre asgari yüzde 10 olan hisse senedi oranı yüzde 30'a çıkarıldı.

TCMB'nin toplam tahvil alımlarının 8 milyar TL'ye ulaşması planlıyor. Bankacıların hesaplamaları, kararın etkilediği tutarın tamamına denk gelen tahvilin TCMB tarafından bireysel emeklilik sisteminden bankalar aracılığıyla alınacağını gösteriyor.

TCMB tahvil ve kira sertifikası alımlarını bugün 1500-1600 saatleri arasında kotasyon yöntemiyle bankalar aracılığıyla doğrudan gerçekleştirdi.

Depremin iki gün ardından işleme kapatılan Borsa İstanbul bugün tekrar işlemlere açıldı. BIST'te yüzde 10'a yakın yükseliş yaşanırken bu artışta BES'in tahvilden hisseye geçişi yönlendiren de dahil bir gün önce düzenleyici kurumlar tarafından alınan kararlar etkili oldu.