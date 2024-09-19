Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: Piyasalar ne bekliyor?

Reuters anketi, ağustos ayına göre bu yıl yapılması beklenen faiz indirimi miktarının azaldığını ve ilk politika faizi indirimi beklentilerinin ötelendiğini gösterdi. TCMB'nin önümüzdeki yıl politika faizini yüzde 30'un altına çekmesi genel beklenti.

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler de faizde indirim beklemiyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

Banka mevduat ve konut kredisi faizleri geriliyor

haberler/tcmb-faiz-kararini-aciklayacak-piyasalar-degisiklik-beklemiyor-ama-metne-odaklaniyor-h4227" target="_blank" rel="noopener">Cnbc-e'de yer alan habere göre önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşe paralel olarak faiz indirimi yapılacağı beklentisiyle bazı bankalar, uzun vadeli konut kredisi ve mevduat faizlerinde indirime gitmeye başladı.

Bankacılar, gelecek dönem faizlerdeki düşüş beklentisiyle, bazı bankaların indirimi hem fonlama hem de bazı kredi faizlerine yansıttığını belirtti.

Ziraat Bankası, aylık konut kredisi faiz oranını 5-10 yıl vade için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a çekti.

Bazı özel bankalarda ise bir yıl ve daha uzun vadeli mevduat faiz oranları yüzde 30-35 aralığına kadar geriledi. Ayrıca uzun vadeli bireysel kredilerde de bazı bankalarda indirimler görülmeye başladı.

İndirim patikası için PPK metnindeki değişim izlenecek

Bir önceki PPK metninde yer alan "enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesinin bu ay metinde korunup korunmayacağı piyasalarda yakından takip ediliyor.

Piyasalar, bu ve PPK metninde yapılacak olası diğer değişiklikleri, önümüzdeki dönemde politika bileşimi hakkındaki yönlendirmeyi ve ilk faiz indirimi zamanlamasını anlamak için izliyor.