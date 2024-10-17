Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı

TCMB'nin 520 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 404 milyar 80 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 9 milyar 411 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak gerçekleşti.