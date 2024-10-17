  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB rezervleri zirveye yaklaştı
Takip Et

TCMB rezervleri zirveye yaklaştı

TCMB rezervleri 1 milyar 71 milyon dolar artışla zirve seviyeye yaklaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB rezervleri zirveye yaklaştı
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 71 milyon dolar artışla zirve seviyeye yaklaştı. En son 27 Eylül tarihinde 157,4 milyar dolar ile zirve seviye görülmüştü.

TCMB verilerine göre, 11 Ekim itibarıyla toplam rezervler 156 milyar 315 milyon dolardan, 157 milyar 386 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 92 milyar 762 milyon dolardan 93 milyar 643 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 63 milyar 553 milyon dolardan 63 milyar 743 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 56 milyar 89 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 58 milyar 313 milyon dolara çıktı.

Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladıEkonomi
KKM’den çıkış yavaşlamaya devam ettiKKM’den çıkış yavaşlamaya devam ettiEkonomik Veriler
TCMB’nin faizi 7 aydır pas geçmesine ekonomistler ne yorum yaptı?TCMB’nin faizi 7 aydır pas geçmesine ekonomistler ne dedi?Ekonomi

 

Ekonomi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Yandex'ten Türkiye'ye 400 milyon dolarlık yatırım kararı
Yandex'ten Türkiye'ye 400 milyon dolarlık yatırım kararı
Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı
Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı
TCMB’nin faizi 7 aydır pas geçmesine ekonomistler ne yorum yaptı?
TCMB’nin faizi 7 aydır pas geçmesine ekonomistler ne yorum yaptı?
Jeofizik mühendisinin ürettiği makine zeytin hasadını kolaylaştırdı
Jeofizik mühendisinin ürettiği makine zeytin hasadını kolaylaştırdı
Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
SON DAKİKA