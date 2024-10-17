TCMB’nin faizi 7 aydır pas geçmesine ekonomistler ne yorum yaptı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim 2024 PPK kararı beklentiler doğrultusunda geldi.

TCMB’nin Mart 2024’te yüzde 50 seviyesine çıkardığı politika faizine Ekim 2024’te de dokunmadı. Ekonomistlerin beklentisi doğrultusunda açıklanan karara uzmanların yorumları karar metni çerçevesinde oldu.

İşte o yorumlar...

"Faiz indirimi 2024’te zor gibi"

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, kararın beklenen şekilde olduğunu belirtirken, faiz indirimi için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Merkez Bankasının faiz kararı ve metni tam olarak beklediğimiz gibi oldu. Özetle deniyor ki, enflasyon tahminimizden yüksek geldi, Kasım’da faiz indirimi beklemeyin, Aralık’ta bakarız, ama o da zor gibi.”

Merkez Bankasının faiz kararı ve metni tam olarak beklediğimiz gibi oldu.

Özetle deniyor ki, enflasyon tahminimizden yüksek geldi, Kasım’da faiz indirimi beklemeyin, Aralık’ta bakarız, ama o da zor gibi. https://t.co/FbFhb15JET — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 17, 2024

"İndrimin yakın olduğuna dair sinyal vermiyor"

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, TCMB’nin faiz kararında faiz indirimi sinyali vermediğini belirtirken, dikkat çektiği riskleri de şu şekilde belirtti:

“TCMB enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini söylüyor ve faiz indiriminin yakın olduğuna dair bir sinyal vermiyor.”

TCMB enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini söylüyor ve faiz indiriminin yakın olduğuna dair bir sinyal vermiyor #Faiz #TCMB https://t.co/BjkL68ykCK — Erhan Aslanoğlu (@ErhanAslanoglu) October 17, 2024

"Sürpriz yok"

Prof. Dr. Emre Alkin, tek cümleyle faiz kararını “Sürpriz yok” şeklinde yorumladı.

"TCMB emin olmak isteyecek"

Doç. Dr. Derya Hekim “Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır.” TCMB Yani iyileşme olsa bile bir sonraki ay faiz indirimi beklememek gerekir. Emin olmak isteyecektir” yorumunu yaptı.

“Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır.”



TCMB



Yani iyileşme olsa bile bir sonraki ay faiz indirimi beklememek gerekir. Emin olmak isteyecektir. — deryahekim, assoc. prof. (@drderyahekim) October 17, 2024

"Enflasyondan rahatsız"

Prof. Dr. Serap Durusoy, faiz kararı metnine, “TCMB aylık enflasyonun ana eğiliminden rahatsız olduğunu dile getiriyor” yorumunu yaptı.

TCMB aylik enflasyonun ana egiliminden rahatsiz olduğunu dile getiriyor. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) October 17, 2024

"Gidişat enflasyon içinde durgunluğa doğru"

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, durgunluğa dikkat çekti. Ancak durgunluğun slumpflasyona ilerlediğini şu şekilde belirtti:

“Merkez Bankası sonunda enflasyonun ana eğiliminde yükselme olduğunu kabul etti.

Bu durumda OVP’deki 2025 %17,5 enflasyon hedefini yukarı çekmesi gerekir.

Dolayısıyla yakın bir dönemde faiz indirimi de beklenemez.

Gidişat enflasyon içinde durgunluğa doğru…”