KKM’den çıkış yavaşlamaya devam etti
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti. Geçen haftaya göre yavaşlayan KKM çıkışlarında toplam varlık 1 trilyon 470,5 milyar TL’ye geriledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde bankacılık verileri açıklandı.
BDDK bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları yaklaşık 20 milyar TL gerilemeyle 1 trilyon 490,7 milyar TL'den 1 trilyon 470,5 milyar TL'ye geriledi. Geçen hafta gerileme 21 milyar TL olmuştu. 20 Eylül haftasında KKM ve katılma hesaplarından çıkış 30 milyar liranın üzerinde olurken, son 4 haftadır yavaşlıyor.
Aynı haftada krediler 14 trilyon 954,4 milyar TL'den 14 trilyon 965,4 milyar TL'ye, mevduat 17 trilyon 606,1 milyar TL’den 17 trilyon 732,3 milyar TL'ye çıktı.
Tüketici kredileri 1 trilyon 837,9 milyar TL'den 1 trilyon 853,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 629,5 milyar TL'den 1 trilyon 635,8 milyar TL'ye yükseldi.
Takipteki alacaklar ise 264,6 milyar TL'den 265,1 milyar TL'ye çıktı.
Veriler 11 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.