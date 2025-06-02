GSO Başkanı Ünverdi: Emek yoğun sektörlerde desteğe ihtiyaç duyuyoruz
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mayıs ayında Gaziantep’ten 900 milyon 383 bin dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, Ocak-Mayıs döneminde ise Gaziantep’in ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 oranında artışla 4 milyar 149 milyon 789 bin dolara ulaştığını belirtti.
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Mayıs ayında geçen yıla göre bir iş günü daha az çalışıldığına dikkati çeken Ünverdi, Gaziantep’in hem aylık hem dönem ihracatında 6’ncı sıradaki yerini koruduğunu ifade ederek, “Bu rakamlara ulaşılmasındaki büyük özverilerinden dolayı sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
“Zorlukların üstesinden gelmek ve istihdamımızı sürdürebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” diyen Ünverdi, şunları dile getirdi: “Sanayinin sürdürülebilirliği için özellikle tekstil, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlere yönelik destek ve maliyetleri azaltacak adımlara ihtiyaç duyuyoruz. Artan maliyetler sektörlerimizin dış pazarda yaşadığı güç kayıplarına sebep olmakta ve ilerleyen süreçte istihdama da olumsuz yansımaları olası görünmektedir. Tedbirleri önceden alırsak dış pazarda da büyük kayıplar yaşamadan bu süreci atlatabiliriz. Kamu, özel sektör ve finans sektörünün bu kritik dönemde birlikte ve daha entegre olmasını önemli buluyoruz. Koşullar ne olursa olsun, Gaziantep azim ve kararlılıkla üretim, ihracat ve istihdamını sürdürmeye devam edecektir. Biz ülkemizin gücüne inanıyoruz ve tüm dünya ekonomilerinde zorlukların yaşandığı bu dönemin üstesinden de birlikte geleceğiz.”