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Son dakika... Merkez Bankası döviz rezervlerinde 8 yıl sonra ilk

Merkez Bankası toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında 5 milyar 660 milyon dolar artarak 173,2 milyar milyon dolara ulaştı ve böylelikle rezervler yeni tarihi zirvesini gördü. Öte yandan, döviz rezervleri 8 yılı aşan bir süre sonra ilk kez 100 milyar dolar seviyesini aştı.

Haber Merkezi
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Son dakika... Merkez Bankası döviz rezervlerinde 8 yıl sonra ilk
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri, 8 yılı aşan bir süre sonra ilk kez 100 milyar dolar seviyesini aştı.

TCMB haftalık verilerine göre, 14 Şubat ile sona eren haftada döviz rezervler, 3 milyar 749 milyon dolar artışla, 96 milyar 929 milyon dolardan 100 milyar 677 milyon dolara yükseldi. Böylece 18 Kasım 2016 haftasında görülen 101,2 milyar doların ardından ilk kez 100 milyar dolar seviyesi aşılmış oldu.

Altın rezervleri ise, 70 milyar 563 milyon dolardan 72 milyar 475 milyon dolara çıkarak yeni zirvesini gördü. Böylece toplam rezervler 167 milyar 492 milyon dolardan, 173 milyar 152 milyon dolara yükseldi ve tarihi zirvesini yeniledi.

Bir önceki hafta 72 milyar 332 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 5 milyar 825 milyon dolar artarak 78 milyar 157 milyon dolara çıktı.

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