Yabancı yatırımcıdan güçlü tahvil alımı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 14 Şubat haftasında 108,4 milyon dolar net hisse alımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 1 milyar 851,1 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 26,2 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 56,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 7,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 32,97 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 32 milyar 961,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 19 milyar 680,2 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 531,0 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 12 milyar 347,3 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 725,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.