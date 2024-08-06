Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervi yeniden yükselişe geçti. BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın CNBC-e için yaptığı hesaplamalara göre, brüt rezervleri 2 Ağustos haftasında 2,3 milyar dolar artarak 150,3 milyar dolara yükseldi.

26 Temmuz haftasında Merkez'in rezervi 148 milyar dolar düzeyindeydi.

Net uluslararası rezervler 3.6 milyar dolar artarak 51,2 milyar dolara yükseldi. Söz konusu haftada Merkez Bankası'nın nette 2,5 milyar dolar döviz alımı yaptığı hesaplanıyor.

Swap hariç net rezerv 28 milyar dolara yaklaştı

Bir önceki hafta 24,4 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 3,5 milyar dolar artarak 27,9 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.