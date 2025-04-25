“En büyük sorun finansmana erişim”

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son bir hafta içinde 7 bölge toplantısında, 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldi. Sorunlarını Hisarcıklıoğlu’na anlatan başkanların en çok gündeme taşıdığı konu finansmana erişim oldu. Hisarcıklıoğlu, sürdürülebilir büyüme için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini bildirdi. Toplantılarda elde edilen sonuçlara yönelik yazılı açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, öne çıkan sorunları sırasıyla; finansmana erişimde yaşanan zorluklar, zirai don felaketi ve artan girdi maliyetlerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yol açtığı problemler olarak sıraladı.

Ekonominin daha güçlü ve sürdürülebilir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, finansman maliyetinin de düşürülmesini istedi.

Emek yoğun sektörlerin rekabet gücünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “İhracat pazarlarımızı korumakta büyük zorluk yaşıyoruz. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli” diye konuştu.

Türkiye’deki deprem gerçeğinin de unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin her il ve ilçesi afete hazır olmalı. Aynı acıları yeniden yaşamamak için güvenli yapılar, depreme dirençli şehirler hemen şimdi!” ifadelerini kullandı.

“İkinci ürünlere destek yok”

Zirai don felaketinden birçok ürünün zarar gördüğüne dikkat çeken Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yaşadığımız bu en büyük don felaketi, bazı bölgelerde tarımsal üretimde ciddi hasara yol açtı. Bu noktada sahada tespit çalışmalarında sıkıntılar yaşandığı vurgulanıyor. Doğru hasar tespiti, bu hasarın karşılanması ve ödemelerin zamanında yapılması çok önemli. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor” dedi.

Tarımsal üretimin ağırlıkta olduğu ve don felaketinden olumsuz etkilenen illerdeki başkanlar da EKONOMİ’ye yaptıkları açıklamada sadece en çok üretilen ürünlere yönelik destek sağlandığını, dondan etkilenen diğer ürünlere yönelik herhangi bir çalışma olmadığını bildirdiler. Tarım ve Orman Bakanlığı don felaketinin ardından yaptığı açıklamada, TARSİM’in sigortalı ürünlerin parasını hemen ödeyeceğini, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olup da sigortası olmayan çiftçilerin ise ürünlere yaptıkları masrafın karşılanacağını bildirmişti.

“Vize sorunu da masaya yatırıldı”

Bu arada başta Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere iş dünyası temsilcilerinin her fırsatta dile getirdiği vize meselesinin, bu toplantılarda da konuşulduğunu belirten başkanlar sorunu, “İş insanlarının vizeye erişimde yaşadığı sorunlar, Türkiye’nin uluslararası arenada iş yapma kabiliyetini de önemli ölçüde sekteye uğratıyor. En basitinden fuarlara ürünlerimizi gönderiyoruz ama onları üreten bizler vize engeline takılıyoruz” şeklinde aktardılar.

■ Reel sektörden bankalara sitem

Bölge toplantılarına katılan oda ve borsa başkanları, EKONOMİ’ye yaptıkları açıklamada özellikle finansmana erişim noktasında kamuoyuna yansıyandan daha fazla sorun yaşandığını bildirdiler. Bir şekilde finansmana erişilse bile maliyetin çok yüksek olduğundan yakınan başkanları, Merkez Bankası’nın faiz düşürdüğü dönemde bunu kredi maliyetine yansıtmayan bankaların, faizin arttığı dönemde tam tersini yaparak faizi artırdıklarının altını çizdiler. EKONOMİ gazetesinin üç gün önce manşete taşıdığı haberde de 18 Mart’tan 18 Nisan’a kadar geçen bir aylık sürede ticari kredi faizinde 10 puana varan yükselişler yaşandığı, PPK toplantısının ardından da 1-1,5 puanlık artışların hemen devreye alındığına dikkat çekilmişti