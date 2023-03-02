Merkez'in rezervlerinde 3 haftada 6.9 milyar dolar kayıp

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre, Merkez Bankası’nın IMF tanımlı net uluslararası rezervleri geçen hafta 1 milyar 201,8 milyon dolar azaldı. Böylece 17 Şubat haftasında 21 milyar 397,7 milyon dolar olan net rezervler 24 Şubat itibariyle 20 milyar 195,9 milyon dolara geriledi. 3 Şubat haftasında 27 milyar 92 milyon dolara yükselen IMF tanımlı net uluslararası rezervler son üç haftadır düşüş gösteriyor. 10 Şubat haftasında 2 milyar 654 milyon dolar, 17 Şubat haftasında 3 milyar 40 milyon dolar, 24 Şubat haftasında da 1 milyar 201,8 milyar dolar azalmayla 3 haftalık kayıp 6 milyar 896 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervlerde 1.4 milyar dolarlık düşüş

Öte yandan Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 429 milyon dolar azalarak 121 milyar 170 milyon dolara geriledi. 24 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 409 milyon dolar azalışla 71 milyar 980 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Şubat'ta 73 milyar 389 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 20 milyon dolar azalarak 49 milyar 210 milyon dolardan 49 milyar 190 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 429 milyon dolar azalışla 122 milyar 599 milyon dolardan 121 milyar 170 milyon dolara geriledi.