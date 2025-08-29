Merzifon OSB, yatırımcılar için çekim merkezi oldu

İstanbul - Samsun ve Ankara-Samsun karayollarının kesiştiği ve her gün 50 bin dolayında aracın önünden geçtiği bölgenin ikinci etap genişleme çalışmaları da sürüyor. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Gökhan Gürler, geçtiğimiz yıl 7 milyar Türk Lirası ihracat hacmine ulaşan bölgenin ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulduğu 1987 yılından itibaren sürekli büyüyerek günümüzde yaklaşık altı bin kişiye istihdam sağladığını belirten OSB Müdürü Gökhan Gürler, bölgede özellikle ankastre mutfak ürünleri, tekstil, plastik kalıp enjeksiyonları, zirai aletler, metal işleme, gıda üretimi mobilya ve ahşap ürünleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nin gerçekleştirdiği üretimiyle orta Karadeniz bölgesinin adeta parlayan yıldızı haline geldiğini ifade eden Gürler, bölgede yeni yatırımlar için uygun şartların sağlandığını ve genişleme alanlarının, altyapı projelerinin ve çevre dostu yatırımların sanayicilere fırsatlar sunduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisine katkısı sürekli artıyor

Merzifon OSB, birçok sanayi sektörünün bir arada olduğu ve birbirine destek sağlayan kümelenme yapısı sunduğunu anlatan OSB Müdürü Gökhan Gürler, “ 2024 yılında yaklaşık 7 milyar Türk lirası ihracat ve 2 milyar Türk lirası ithalat hacmine ulaşan bölgemiz, 70 farklı dünya ülkesine gerçekleştirdiği ihracat ile bölge ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunuyor” diye konuştu.

1999 yılında 17 fabrikada 385 kişiyle faaliyete başlayan Merzifon Organize Sana Bölgesinin bugün 78 fabrikada 6 bin üzerinde kişiyi istihdam ederek 7 milyar Türk lirasının üzerinde ihracat yapan noktaya geldiğini söyleyen Güler, bölgenin büyüme çalışmalarının da tamamlanmasıyla sanayi parseli sayısının 179’a ulaşarak ilçenin milli ekonomiye olan katkısının daha da artacağını söyledi. Güler şunları söyledi:

Sanayi parseli oranı 179’a ulaşacak

“Bölgenin genişleme çalışmaları kapsamında ikinci etap 131 hektarlık ilave bölgenin açılmasıyla, OSB’nin toplam alanı 282 hektara ulaşacak. Bu alanda 79 sanayi parseli yer alıyor ve metrekare başına 2.100 TL ön tahsis bedeli belirlendi. İkinci etapta devreye alındığında toplam sanayi parseli oranımız 179’a ulaşacak. Ayrıca çevreye duyarlı projelerle de dikkat çeken bölgemizde 4 bin metreküp kapasiteli biyolojik ve kimyasal arıtma tesisi projesi son aşamaya geldi. İhalesi için bakanlık onayı bekliyoruz. Ayrıca gerçekleşen yeni yatırımlar nedeniyle mevcut enerji nakil hattı yetersiz geldiğinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na OSB içerisine indirici trafo merkezi yapılması için başvuru yapıldı. Onaylandığında, OSB’de enerji kapasitesi artacak ve yeni güneş enerjisi yatırımları yapılması mümkün hale gelecek. “

Hızlı Tren hattı içinden geçiyor

Bölgenin ulaşım altyapısının da gelişmeye devam ettiğini anlatan Merzifon OSB Müdürü Gökhan Gürler, “Devlet Demir Yollarının planladığı hızlı tren hattı da OSB’nin ikinci etap genişleme alanın içinden geçecek olması ve istasyonun bölge yanında bulunacak olması bölgemizin lojistik konumunu daha da güçlendirecek ve endüstriyel faaliyetlerini de daha destekleyecektir. Yani planlanan hızlı tren hattı, genişleme alanından geçecek ve Organize Sanayi Bölgesine yük indirme-bindirme istasyonu kurulacak. Bu ulaşım yatırımı, sanayicilere lojistik anlamda büyük avantaj sağlayacak” dedi.