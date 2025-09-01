Metal piyasasının 3 atlısı

EVRİM KÜÇÜK

Küresel ekonomi dalgalı bir dönemden geçerken, üç temel metal yatırımcıların odağına oturmuş durumda; altın, gümüş ve bakır. Morgan Stanley’nin altın tahminini 3.800 dolara yükseltmesi, gümüşün psikolojik sınırlarda gezmesi ve bakırda arz-talep dengesine dayalı fiyat öngörüleri piyasada “yeni bir metal döngüsü” tartışmasını hızlandırıyor

Altın: 3.800 dolar hedefi

Ons altın tarihi rekoru 3.500 dolara doğru hareketlendi. Fiyatlar yeni haftaya 3.450 dolar bandında başlangıç yaptı. Morgan Stanley, zayıfl ayan dolar ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle 2025’in son çeyreğinde altın fiyatının ons başına 3.800 dolara çıkmasını bekliyor. Bu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine daha erken başlaması ihtimaliyle birleşince güvenli liman talebini artırıyor. UBS, JP Morgan ve Citi gibi diğer büyük bankalar da 2025–2026 döneminde altının 3.500–4.000 dolar aralığına yükseleceği görüşünde. Merkez bankalarının alımları ve ETF talebindeki artış, altının yükselişini destekleyen ek unsurlar olarak öne çıkıyor.

Gümüşte güçlü seviyelerden kapanış

Gümüş, ağustosta 39,97 dolara ulaşarak 14 yılın zirvesini gördü. Ancak daha çarpıcı olan, aylık ve üç aylık kapanışlarda rekorlarının kırılması. Gümüş, 2011 zirvesinden bu yana her çeyrek ve aylık kapanışın üzerine çıktı. Daha da önemlisi, 1980’den beri oluşan 45 yıllık devasa bir fincan-kulp formasyonunun ortaya çıkmaya hazır olduğu görülüyor. Analist Mike Maloney, bu hareketi “nesiller boyu sürecek bir çıkışın başlangıcı” olarak değerlendiriyor.

Ekonomi basını artık 40 doların üzerine odaklanırken, özellikle Suudi Arabistan’ın 50 yıl aradan sonra merkez bankası rezervlerine gümüş eklemesi ve ABD’nin gümüşü kritik mineraller listesine dahil etmesi, talep yönlü beklentileri güçlendiriyor. Manşetler 40 doların aşılabileceğine işaret ederken. Mike Maloney tarafından yapılan teknik analizler gümüşün 50 doları kısa vadede aşabileceğini gösteriyor. Zira Disvovery Alert uzmanı John Zadeh da geçmişteki gümüş hareketlerine bakarak yaptığı hesaplamada, gümüş fiyatlarının Şubat 2026’da 50 dolara ulaşabileceğine dikkati çekiyor

Bakır: Arz kısıtlamasıyla güçlü seyir Bakırda kısa süreli volatiliteye rağmen orta ve uzun vadeli görünüm pozitif. ABD’nin gümrük politikalarındaki son dakika değişiklikleriyle fiyatlar geçici dalgalansa da UBS, 2026 ortasına kadar bakırın ton başına 10.500 doların üzerinde kalmasını öngörüyor.

Goldman Sachs ve Bank of America da elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji yatırımları ve veri merkezleri kaynaklı talebin fiyatları yukarı taşıyacağını belirtiyor. Şili’nin devlet bakır komisyonu Cochilco ise daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek pound başına 4,30 dolarlık sabit tahminini koruyor.

Uzmanlara göre, altın, gümüş ve bakırın fiyat hareketlerini besleyen en temel unsur, küresel ekonomi ve jeopolitikteki belirsizlik. Enflasyon endişeleri, merkez bankalarının yönü, Çin’in teşvik adımları ve kritik mineraller listelerinin güncellenmesi metallerde yeni bir yükseliş döngüsünün sinyalini veriyor.

Fiyat beklentileri (2025–2026)

Altın

■ Morgan Stanley: 2025 son çeyrekte 3.800 $/ons

■ UBS, Citi, JP Morgan: 2025–26 için 3.500–4.000 $/ ons aralığı

■ HSBC: 2026 ortasında 3.600 $/ons öngörüyor

■ ANZ: 2025 sonu tahmini 3.750 $/ons

Gümüş

■ Değerli metal analisti Mike Maloney: Kısa vadede 50$

■ HSBC, 2025’te ons başına ortalama gümüş fiyatını 35,14 dolar, 33,96 dolar olarak bekliyor.

■ Goldman: 2026 yılında ons başına 50 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor.

■ Citigroup: 2026’da 40 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Bakır

■ UBS: 2026 ortasına kadar 10.500 $/ton üstünde kalacak

■ Goldman Sachs: 2025 sonu hedefi 11.000 $/ton

■ Bank of America: 2026 için 12.000 $/ton öngörüyor

■ Cochilco (Şili): 4,30 $/lb (≈9.480 $/ton)